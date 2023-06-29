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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

حملة "100 يوم صحة" تقدم 50 ألف خدمة طبية مجانية للمواطنين

صورة من الحملة
صورة من الحملة

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن خدمات المبادرات الصحية الرئاسية التي قدمتها حملة "100 يوم صحة" للمواطنين بالمجان، خلال عملها ليوم أمس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وفقا للتقرير، فإن حملة "100 يوم صحة" قدمت خدمات مبادرات الرئيس عبدالفتاح السيسي للمواطنين خلال يوم أمس، والتي وصلت لـ50 ألفًا و582 خدمة طبية، وكانت المنوفية المحافظة الأعلى في إجمالي الخدمات المقدمة، وذلك بـ7 آلاف و740 خدمة طبية.

 - 5409 خدمات للسيدات ضمن مبادرة دعم صحة المرأة

وأضاف "عبدالغفار" أن الحملة قدمت خدمات مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة لـ5409 سيدات "زيارة أولى"، فيما تلقت 18 ألفا و460 سيدة الخدمات الصحية من المترددات على المبادرة، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3659 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ3182 خدمة طبية، فيما قدمت الحملة خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة لـ3986 خدمة طبية، وكانت البحيرة أعلى المحافظات بـ395 خدمة طبية، تليها محافظة الجيزة بـ381 خدمة طبية.

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه وفقا للتقرير، فإن حملة «100 يوم صحة» قدمت، أمس، 15 ألفا و585 خدمة طبية ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 3339 خدمة طبية، تليها محافظة الشرقية بـ2410 خدمات طبية.

وأشار إلى أن الحملة قدمت، أمس، 770 خدمة ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، وكانت المنوفية أعلى المحافظات بتقديم 329 خدمة طبية، تليها محافظة البحيرة بـ137 خدمة، مضيفا أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 1888 خدمة طبية لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وكانت قنا أعلى المحافظات بـ268 خدمة، تليها محافظة الدقهلية بـ221 خدمة.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا- القولون- الرئة- عنق الرحم) بملء 4484 ألف استمارة استبيان، وكانت القليوبية أعلى المحافظات بـ2364 استمارة، تليها محافظة البحيرة بـ1090 استمارة.

وجدد "عبدالغفار" دعوته لجميع المواطنين بالتوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها الطبية المجانية، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».

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