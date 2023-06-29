ضمنهم "نونيز".. أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي بموسم 2022-2023

يواصل نجوم كرة القدم تألقهم رفقة أنديتهم في ظل المنافسة الشرسة التي تشهدها بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في كل موسم.

وأعدّت صحيفة "ميرور" البريطانية، إحصائية جديدة عن أقصى سرعة وصل إليها اللاعبين في الموسم الماضي، ولكنها شهدت غياب نجمنا المصري محمد صلاح، المحترف ضمن صفوف ليفربول الإنجليزي.

كما غاب النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، عن قائمة الأسرع في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي 2022-2023، رغم توهجه بشكل لافت للنظر وتصدره قائمة الهدّافين.

في حين تصدر الإنجليزي كايل والكر، مدافع مانشستر سيتي، قائمة أسرع اللاعبين في الدوري الإنجليزي، كما تواجد الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، ضمن قائمة اللاعبين الأسرع في الموسم الماضي 2022-2023.

أسرع 5 لاعبين في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي

وبهذا الصدد، نستعرض لكم قائمة اللاعبين الأسرع في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2022-2023، وذلك على النحو التالي:

1- الإنجليزي كايل والكر (مانشستر سيتي)

تصدر النجم الإنجليزي كايل والكر، مدافع مانشستر سيتي، قائمة اللاعبين الأسرع في الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، حيث وصلت أقصى سرعة له إلى 37.31 كيلومتر في الساعة.

ورغم تقدم والكر في السن –يبلغ 33 عامًا-، ولكنه حصل على لقب ملك السرعة في الموسم الماضي بالبريميرليج، وساهم في تتويج مانشستر سيتي نحو التتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

الإنجليزي كايل والكر

2- الإنجليزي برينان جونسون (نوتنيجهام فورست)

حقق برينان جونسون، مهاجم نوتنيجهام فوريست، أقصى سرعة وصلت إلى 36.70 كيلومتر في الساعة.

وساهم برينان جونسون، صاحب الـ22 عامًا، في إنقاذ فريقه نوتنيجهام فورست من خطر الهبوط لدوري الدرجة الأولى "التشامبيونشيب"، وذلك بعدما سجل 8 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة.

الإنجليزي برينان جونسون

3- الأوكراني ميخايلو مودريك (تشيلسي)

وتواجد ميخايلو مودريك، جناح تشيلسي، في المركز الثالث في القائمة، بعدما وصلت أقصى سرعة له إلى 36.63 كيلومتر في الساعة.

وكان مودريك قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من شاختار دونتيسك، مقابل 87 مليون جنيه إسترليني.

الأوكراني ميخايلو مودريك

4- الإنجليزي أنتوني جوردون (نيوكاسل يونايتد)

بينما وصلت أقصى سرعة للاعب أنتوني جوردون، جناح نيوكاسل يونايتد، إلى 36.61 كيلومتر في الساعة.

وكان جوردون قد انضم أيضًا إلى صفوف نيوكاسل يونايتد في الميركاتو الشتوي الماضي، قادمًا من إيفرتون، مقابل 45 مليون جنيه إسترليني.

الإنجليزي أنطوني جوردون

5- الأوروجوياني داروين نونيز (ليفربول)

وتواجد النجم الأوروجوياني داروين نونيز، مهاجم ليفربول، في المركز الخامس بالقائمة، بعدما وصلت أقصى سرعة له إلى 36.53 كيلومتر في الساعة.

وانضم نونيز إلى صفوف ليفربول في صيف 2022 الماضي، قادمًا من بنفيكا البرتغالي، مقابل 85 مليون جنيه إسترليني، وشارك في 29 مباراة، سجل خلالهم 9 أهداف.