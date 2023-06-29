موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 وشروط استحقاقها

تصدر موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 محرك البحث جوجل، وذلك للاستعلام عن تفاصيل بدء صرف المكافأة والتي تعتبر واحدة من أهم الحوافز التي يحصل عليها المعلمون في مصر بعد انتهاء وتصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب.

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023

وتستعرض الدستور لقرائها خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 التي يبحث عليها المعلمين المصريين الذين قاموا بالمشاركة في الامتحانات كذلك عمليات التصحيح.

وبحسب الأخبار المتعلقة بهذا الشأن من المقرر أن يتم صرف مكافأة الامتحانات 2023 للمعلمين خلال شهري يونيو ويوليو 2023.

شروط وطريقة صرف مكافأة الامتحانات 2023

اولا : ضرورة التحقق من الأهلية للمستفيد بحيث يكون مؤهل للحصول على مكافأة الامتحانات.

ثانيا : يتم صرف المكافأة للمعلمين المدارس الرسمية والخاصة.

ثالثا : يتم التحقق من موعد الصرف المكافأة :

رابعا : يجب التحقق والمتابعة المستمرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة.

خامسا: يجب التحقق من الجهة المسؤولة عن صرف المكافأة في المؤسسة التعليمية التي تعمل بها.

سادسا : يتم الحصول على المعلومات الخاصة بالمكافأة من إدارة المدرسة أو من النقابة.

سابعا : يتم تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على المكافأة.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للحصول على المكافأة نسخة من بطاقة الرقم القومي، نسخة من شهادة الخدمة ، وتفاصيل الحساب البنكي الخاص بالمعلم.



ثامنا : يتم استلام المكافأة بعد تقديم الأوراق المطلوبة.

يعد حساب وصرف المكافأة الخاصة بالامتحانات للمعلمين المصريين من الأمور المهمة التي يسعى إليها العديد من المعلمين في مصر بعد انتهاء الامتحانات وتصحيحها للطلاب من كل عام ، حيث يريدون معرفة القيمة المحددة التي يستحقونها بناءً على حالتهم، ولحساب المكافأة، المفترض التي يتم صرفها لهم على حسابهم البنكي.