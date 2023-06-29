ads
الخميس 29 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 وشروط استحقاقها

مرتبات
مرتبات

تصدر موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 محرك البحث جوجل، وذلك للاستعلام عن تفاصيل بدء صرف المكافأة والتي تعتبر واحدة من أهم الحوافز التي يحصل عليها المعلمون في مصر بعد انتهاء وتصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب.

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023

وتستعرض الدستور لقرائها خلال السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بموعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 التي يبحث عليها المعلمين المصريين الذين قاموا بالمشاركة في الامتحانات كذلك عمليات التصحيح.

 وبحسب الأخبار المتعلقة بهذا الشأن من المقرر أن يتم  صرف مكافأة الامتحانات 2023  للمعلمين خلال شهري  يونيو ويوليو 2023.

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 "علمي / أدبي"

موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023

كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 توقف عن العمل بداية من اليوم

نسبة النجاح في اللغة الفرنسية 2023.. توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2022-2023

شروط وطريقة صرف مكافأة الامتحانات 2023

اولا : ضرورة التحقق من الأهلية للمستفيد بحيث يكون مؤهل للحصول على مكافأة الامتحانات.

ثانيا :  يتم صرف المكافأة للمعلمين  المدارس الرسمية والخاصة.

ثالثا : يتم التحقق من موعد الصرف المكافأة :

رابعا :  يجب التحقق والمتابعة المستمرة علي الموقع الإلكتروني للوزارة.

خامسا: يجب التحقق من الجهة المسؤولة عن صرف المكافأة في المؤسسة التعليمية التي تعمل بها. 

سادسا : يتم الحصول على المعلومات الخاصة بالمكافأة من إدارة المدرسة أو من النقابة.

سابعا : يتم تقديم الأوراق المطلوبة  للحصول على المكافأة. 

وتتضمن الأوراق المطلوبة  للحصول على المكافأة  نسخة من بطاقة الرقم القومي، نسخة من شهادة الخدمة ، وتفاصيل  الحساب البنكي الخاص بالمعلم.

ثامنا : يتم استلام المكافأة بعد تقديم الأوراق المطلوبة.

يعد حساب  وصرف المكافأة الخاصة بالامتحانات للمعلمين المصريين من الأمور المهمة التي يسعى إليها العديد من المعلمين في مصر بعد انتهاء الامتحانات وتصحيحها للطلاب من كل عام ، حيث يريدون معرفة القيمة المحددة التي يستحقونها بناءً على حالتهم، ولحساب المكافأة، المفترض التي يتم صرفها لهم على حسابهم البنكي.

موعد صرف مكافأة الامتحانات 2023 تصحيح الامتحانات صرف مكافات صرف مكافأة الامتحانات المكافأت

الأكثر قراءة

"هكسر عينها عشان تتجوزني".. أقوال والدة طفلة هتك عرضها عامل دليفري بأكتوبر

سيدة تطلب الطلاق للضرر: "سرق دهبي وتحويشة عمري"

رئيس شعبة الدواجن: الإفراجات الجمركية عن الأعلاف ساهمت في استقرار السوق

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. 13.6 مليون جنيه حصيلة شباك التذاكر في يوم

"ربطوا جثته ورموها في الترعة".. تفاصيل مقتل "يوسف" على يد زوج عمته ونجله

الأهلى يواجه البنك الليلة.. خطوة جديدة لحسم اللقب رسميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

فى الفكر الصهيونى المُعاصر| وثيقة «الحسم»: الحياة على أسنة الحراب!

سامح الأسوانى

مشاهد العيد

محمد العسيري

وكل وقفة.. بعدها عيد

أشرف عبدالشافي

أشرف عبدالشافى يكتب: رائحة الأسماء 

خالد عكاشة

تمرد قوات فاجنر.. وما يحمله من أسئلة المصير

ماجد حبته

بايدن لم يغلق جوانتانامو!

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟