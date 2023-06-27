كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 توقف عن العمل بداية من اليوم

تتوقف كنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، عن العمل بداية من اليوم الثلاثاء، وحتى انتهاء إجازة عيد الأضحى، السبت المقبل.

وقال مصدر مسؤول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه سيكون هناك تأمين كبير لكنترولات الثانوية العامة خلال إجازة عيد الأضحى، للحفاظ على أوراق الطلاب.

وبدأت أيام إجازة عيد الأضحى المبارك لطلاب الثانوية العامة 2023، أمس الإثنين، والتي تستمر لمدة خمسة أيام، حيث يستأنف طلاب الشعبتين (العلمية والأدبية) امتحانتهم بعد العودة من الإجازة يوم الأحد 2 يوليو 2023.