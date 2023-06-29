المطران عطا الله: لا يمكن اعتبار الإساءة للرموز الدينية ضمن حرية التعبير

قال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأنه من المؤلم والمخجل ان يقوم شخص بإحراق القرآن في السويد، وأن يعتقد بأن هذه بطولة وحرية تعبير، ومن المؤسف أيضا أن السلطات السويدية قد سمحت له بأن يقوم بهذا وهذا أمر لا يمكن تبريره وقبوله بأي شكل من الأشكال.

وأضاف رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أننا نعتبر ما حدث ليس تعديا على القرآن وعلى المسلمين وحدهم، بل إنما هو تعد على القيم الإنسانية والأخلاقية والحضارية التي يجب ان يتحلى بها الجميع.

وأكد ـنه عمل مرفوض جملة وتفصيلا ونحن نؤكد رفضنا لاي تطاول على الديانات وعلى الرموز الدينية التي وجب احترامها ان عالمنا فيه اديان مختلفة ومذاهب متعددة، ونطالب بأن يكون هنالك تعايش وتعاون بين كافة المنتمين لهذه الاديان والمذاهب خدمة للإنسانية وخدمة لقضايا العدالة وفي مقدمتها قضية فلسطين للرموز الدينية حرمتها والإساءة للأديان لا يمكن اعتبارها حرية تعبير.

ولفت المطران، إلى أننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا لهذا الفعل غير المبرر، وغير المقبول والذي لا يجوز ان يؤثر على العلاقات الأخوية، التي تربط المنتمين الى كافة الأديان في عالمنا.

وأستطرد فتصرفات فردية من هذا النوع لا يجوز ان تؤثر على ثقافة المحبة والاخوة، لا سيما أن فعلا من هذا النوع لا يمثل الا من اقدم عليه وشريحة محدودة من أولئك الذين يحملون هذه الأفكار التي هي مزيج ما بين التخلف والتطرف والكراهية وغيرها أيضا من المظاهر السلبية .

ونوه المطران عطا لله، ان هذا العمل يندرج في اطار ممارسات غير إنسانية وغير حضارية هدفها اثارة الفتن في عالمنا ونشر ثقافة الكراهية بين الناس ولذلك وجب علينا ان نرفض تصرفات من هذا النوع، وثانيا الا نسمح لأية جهة بأن تستغل هذا الفعل الشنيع من اجل نشر ثقافة الكراهية والعنصرية في مجتمعاتنا.