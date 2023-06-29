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الخميس 29 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رغم مرضها.. سيدة تخلع زوجها لإجباره لها على العمل في الزراعة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"لم أتخيل يوما بأن حياتي الزوجية ستنتهي بهذه النهاية المؤسفة ويصل بينا الأمر إلي الدخول لمحاكم الأسرة"،  بهذه الكلمات بدأت سامية حديثها لـ " الدستور "، وقالت مر على زواجي 27 عاما وأثمر عن إنجاب أربع أبناء، جميعهم  تزوجوا وأصبح كل منهم له حياته المستقلة .

وتابعت " الزوجة "، منذ 10 سنوات تقريبا قرر زوجي ترك القاهرة وقام تأجير قطعة أرض بالإسماعيلية  لزراعتها، وأجبرني على ترك أبنائي والسفر معه ، لم أعترض وكنت دائما يدا بيد معه، برغم أنه لم يكن محتاج لكل ذلك لأنه يتحصل شهريا على مرتب مالي جيد جدا نستطيع أن نعيش منه حياه كريمة، دون الاحتياج للسفر وترك أبنائنا.

- رفض العودة للقاهرة بعد سوء حالتي الصحية وهددني بالزواج

وتابعت " سامية " منذ فترة وأنا أعاني من ألم شديد فى قلبي وبالرجوع للأطباء قرروا إجراء عملية بالقلب، وبعد إتمامها طلبوا منى عدم فعل أي مجهود بعد ذلك ، طلبت من زوجي العودة للقاهرة والاستقرار ببيتنا نظرا لظروف حالتي الصحية، وبعد مجادلات كثيرة معه رفض بل وهددني بالزواج مرة أخري اذا لم أذهب لمساعدته في الأرض.

 وبالفعل وبعد شهرين بالضبط من مرضى وجلوسي بالقاهرة تفاجئت بزواجه  من بنت من عمر أبنائنا ، طلبت منه الطلاق  لكنه رفض ، مما دفعنى للجوء لمحكمة الأسرة بزنانيري بالقاهرة لرفع ضده دعوى خلع تحمل رقم " 8721" لسنة 2023 .

الاستقرار الصحراء تخلع زوجها قطعة أرض طلبت منه الطلاق

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