خبراء لـ"فوربس": الاقتصاد البريطاني مهدد بالاتجاه نحو ركود أعمق في 2023

أكد خبراء لموقع "فوربس" الأمريكي، أن الاقتصاد البريطاني مهدد بالاتجاه نحو ركود أعمق وأطول أمداً في 2023، بسبب استمرار رفع معدلات الفائدة وارتفاع التضخم وتكلفة المعيشة وانخفاض الأجور، وارتفاع تكاليف التمويل والمديونية المرتفعة للحكومة.

وأكد التقرير أن ذلك سيؤدي في النهاية إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على العملة من خلال تشديد الائتمان وزيادة تكلفة رأس المال، وسيؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تفاقم مخاطر التضخم والذي بدوره يدفع إلى الركود، مشيرا إلى أن محاولة بنك إنجلترا للسيطرة على التضخم المرتفع بشكل غير مريح، دفعت المراقبين إلى توقع وقوع المملكة المتحدة في ركود وانكماش اقتصادي بحلول نهاية العام الجاري.

وقال إرنست كناك، رئيس الأبحاث في شركة "شارد كابيتال"، "يبدو أن الركود في المملكة المتحدة وكأنه في طريقه للتوقف، حيث أثبت التضخم أنه أكثر ثباتًا مما كان متوقعًا، مما دفع بنك إنجلترا لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف: "في حين أن هذا النهج لفترة أطول قد يكون قد أفاد الجنيه في البداية إلا أنه سيؤدي في النهاية إلى إبطاء النمو الاقتصادي والضغط على العملة من خلال تشديد الائتمان وزيادة تكلفة رأس المال، وسيؤدي ضعف الجنيه الإسترليني إلى تفاقم مخاطر التضخم، مما قد يؤدي إلى ركود أعمق وأطول أمداً.

- أسعار المستهلكين مستمرة في الارتفاع

وتابع "كناك"، "على الرغم من فترة التشديد النقدي المطولة من قبل البنك ، استمرت أسعار المستهلكين في الارتفاع بنسبة 8.7٪ في العام حتى مايو 2023، وهو نفس مستوى أبريل.

بالإضافة إلى ذلك بلغ معدل التضخم الأساسي - الذي يستبعد آثار ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والتبغ والكحول - 7.1٪ في مايو وفقًا للأرقام الرسمية. كان هذا ارتفاعًا من 6.8٪ في الشهر السابق وهو الآن عند أعلى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا.

وأشار إرنست كناك، بعد أن ارتفعت من 4.5٪ إلى 5٪ الأسبوع الماضي، تتوقع الأسواق الآن أن يصل سعر الفائدة البنكي إلى ذروته بنحو 6٪ في أوائل العام المقبل، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى زيادة العبء على المقترضين بشكل عام ومئات الآلاف من عملاء الرهن العقاري بسعر ثابت على وجه الخصوص، على خلفية أزمة تكلفة المعيشة الممتدة، أثناء محاولتهم إعادة تمويل القروض.

ويتفق جون وين إيفانز، رئيس استراتيجية الاستثمار في “إنفستيك الثروة والاستثمار”، مع "كناك" قائلاً، "أصبح الركود في المملكة المتحدة الآن أكثر احتمالية من عدمه، ومن المقرر أن ترتفع أسعار الفائدة أكثر حتى مع الآثار المتأخرة للزيادات السابقة في أسعار الفائدة والتي لم يتم الشعور بها بالكامل بعد، خاصة من قبل حاملي الرهن العقاري.

الاقتصاد العالمي يتباطأ بسبب ارتفاع معدلات الفائدة

كما أن الاقتصاد العالمي يتباطأ بسبب ارتفاع معدلات الفائدة في أماكن أخرى، وقد ثبت أن تعافي الصين ضعيف، بقدر ما نتوقع فوائد من تطوير الذكاء الاصطناعي التوليدي ، فمن غير المرجح أن تظهر قريبًا بما يكفي لتوفير زيادة الإنتاجية المطلوبة لتجنب الركود الحالي ".

و قال جايلز كوجلان، كبير محللي السوق، الاستشارات: "سواء وقعت المملكة المتحدة في ركود أم لا ، فإن ذلك يرجع إلى الاتجاه الذي يسير فيه التضخم الأساسي، إذا أظهر إعلان التضخم الرسمي التالي أنه قد ارتفع مرة أخرى، على سبيل المثال، سينخفض ​​الدخل المتاح وستكافح الشركات البريطانية ، مما يزيد من فرص الركود ".

قال نيكولو براجاتزا ، مدير المحفظة المساعد في إدارة الاستثمار: "تجعل أسعار الفائدة المرتفعة الظروف المالية أكثر صعوبة لكل من الأسر والشركات ، وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء الاقتصاد الكلي في الأشهر المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن المديونية المرتفعة لحكومة المملكة المتحدة ، إلى جانب ارتفاع تكاليف التمويل، يمكن أن تقلل من القدرة على زيادة الإنفاق العام لدعم الاقتصاد، لذلك فإن هذا يزيد من فرص حدوث تباطؤ اقتصادي.