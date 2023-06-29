الجيش الأوكراني: روسيا شنت 52 ضربة صاروخية بعضها استهدف مواقع مدنية

صرحت هيئة الأركان الأوكرانية، أن روسيا شنت 52 ضربة صاروخية بعضها استهدف مواقع مدنية مأهولة بالسكان.

وفي وقت سابق أعلن الجيش الأوكراني، عن أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 15 صاروخ كروز و21 طائرة بدون طيار خلال يوم الجمعه الموافق 2 يونيو الماضي.

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن أن نحو 70 مقاتلًا أوكرانيًا، و5 دبابات، و4 مركبات قتالية مصفحة، وسبع سيارات عسكرية وشاحنة من طراز «كاماز» شاركوا في الهجوم على بلدة شيبيكينو في مقاطعة بيلغورود.