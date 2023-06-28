انقاذ حياة مصاب بطعنة في الصدر بمستشفى السويس العام .. صور

أجرى فريق قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى السويس العام، جراحة عاجلة ودقيقة، أنقذت حياة مصاب بطعنة في الصدر.

وكان مستشفى السويس العام، استقبل مريضًا يبلغ من العمر 45 عامًا، مطعون بمنطقة الصدر ويعاني من نزيف شديد مما ادي الي استرواح هوائي و نزيف دموي بالصدر.

وتعامل أطباء مستشفى السويس العام مع الحالة وتحضير المريض للعمليات واصلاح الاضرار التي تسببت بها الطعنة في عملية خطيرة ودقيقة للغاية.

هذا وقد تم إيداع المريض بالعناية المركزة مع المتابعة الدورية من قبل الفريق الطبي لحين تماثله للشفاء.

وذكر بيان صادر عن مديرية الصحة بمحافظة السويس أن مثل هذه العمليات تعد من العمليات النادرة التي يتم إجراؤها في ضوء الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفى السويس العام والتي كانت غير متاحة سابقا وأصبحت متاحة الأن علي يد امهر الاطباء بكافة التخصصات لجميع المرضى وذلك بفضل دعم وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس بتوفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية لمستشفى السويس العام وتوفيرًا علي الموطنين عناء السفر والجهد في إجراء العمليات خارج المحافظة.

وفي سياق متصل تقدمت الدكتورة أمل رشدي وكيلة وزارة الصحة بالسويس بخالص الشكر والتقدير للفريق الطبي على مجهوداتهم وتفانيهم بالعمل تجاه المرضى.

وتكون الفريق الطبي الذي قام بإجراء العملية: الدكتور محمد غنيم جراح القلب والصدر ، الدكتور محمد عبد الرحمن جراح القلب والصدر ، الدكتور احمد جودة جراحة عامة، الدكتور عمر تخدير.

وتكون فريق التمريض من شروق عادل، صفوت المصري، نور احمد، رحمه محمد، حازم حسن، زينب الشحات، نصرة صديق، نجلاء محمد.