أغاني ورقص بـ20 جنيهًا.. الرحلات النيلية قبلة المواطنين في أول أيام عيد الأضحى

شهدت الرحلات النيلية إقبالا كبيرا من قبل المواطنين والمحتفلين في أول أيام عيد الأضحى المبارك، والذين توافدوا على المراكب في الساعات الأخيرة من احتفالات عيد الاضحى المبارك، خاصة وأن هناك العديد من المواطنين انتظروا الساعات الليلة للخروج والتنزه بعد غروب الشمس.

وشهدت رحلات المراكب النيلية إقبال كثيف من قبل المواطنين في الساعات الأخيرة من أول أيام عيد الفطر المبارك ضمن الأجواء الاحتقالية بأجواء عيد الأضحى، خاصة وأن الكثير يعتبرها الفسحة الرسمية في الأعياد سواء في طقس حار أو بارد فهي مناسبة لهم في جميع الأحوال.

وحرص أصحاب المراكب النيلية على جذب المواطنين للركوب، فكل صاحب مركب وقف على ناحية من كوبري قصر النيل لإعلان عن الرحلات النيلية والقيام بجولات في النيل ما بين ربع ونصف ساعة بقيمة 20 جنيهًا للجولة الواحدة.

كما قام أصحاب المراكب النيلية على تزيين المراكب وتكثيف الأنوار اللافتة للأنظار وتشغيل أغاني شعبية وأغاني العيد لجذب المواطنين، بالإضافة إلى تزويد المراكب بمظلات خوفا من سقوط أمطار في أي وقت ولحماية المواطنين خلال جولتهم بالنيل ضمن احتفالات أول أيام عيد الفطر المبارك.