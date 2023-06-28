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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخير من أول أيام عيد الأضحى

كوبري قصر النيل
كوبري قصر النيل

شهدت كوبري قصر النيل إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأخير من أول أيام عيد الأضحى المبارك، واستغل العديد من المواطنين الساعات الليلة الأخيرة من أول أيام عيد الأضحى تحسن الحالة الجوية وغروب الشمس وبدأوا في التوافد على كوبري قصر النيل.

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وسيطر صغار السن والشباب "الأندر إيدج" على المشهد أعلى كوبري قصر النيل والذين كانوا الفئة الأغلب الموجودة، وقد شهد كوبري قصر النيل هذا الإقبال الكبير في أول أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة أنه يعتبر هو وكورنيش النيل أكثر الأماكن التي يقبل عليها المواطنون وقبلة المحتفلين على مدار أيام عيد الفطر المبارك، خاصة أنها غير مكلفة ماديًا ومتوفر بها جميع وسائل التنزه والترفيه.

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ويحرص العديد من المواطنين على زيارة كوبري قصر النيل خاصة في أيام عيد الفطر المبارك للتمتع بالأجواء النيلية، بالإضافة إلى قرب كوبري قصر النيل من جميع المناطق والكثير من الحدائق التي يمكن للعديد من الزائرين أن يمروا عليها خلال زيارتهم لكوبري قصر النيل.

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كما يمكنكم استئجار القوارب والبدالات في النهر السحري، ومشاهدة أنواع متعددة ومختلفة من الحيوانات والطيور، الذهاب في جولات سفاري برية، ممارسة رياضات متنوعة في الملاعب المفتوحة المجهزة. مشاهدة العروض الثقافية والفنية التي يستضيفها المكان باستمرار، وكذلك المشاركة فيها، بجانب انتشار المطاعم والكافيهات.

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كوبرى قصر النيل قبلة "الأندر إيدج" فى الساعات الأخير من أول أيام عيد الأضحى

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