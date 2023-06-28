المستشار الألماني: لم نستهدف تغيير النظام الروسى بدعمنا لأوكرانيا

استبعد المستشار الألماني اولاف شولتس، اليوم الأربعاء، حدوث تقدم جوهري بشأن أوكرانيا في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) المقبلة.

وأضاف المستشار الألماني: "هدفنا من دعم أوكرانيا ليس تغيير النظام في روسيا"، مؤكداً أن تمرد قوات “فاجنر" كشف عن تصدعات في المؤسسة العسكرية الروسية.

وفي وقت سابق، قال قائد قوات فاجنر، يفجيني بريجوجين، إن المدن الروسية استقبلت المجموعة بالأعلام، وكان السكان سعداء بوجودهم وسطهم، بعد التمرد المزعوم.

وخرج رئيس مجموعة فاجنر عن صمته لأول مرة منذ تمرد مجموعته على الجيش الروسي، بتوجيه رسالة صوتية مدتها 11 دقيقة للإعلام.

وكشف “بريجوجين” عن رفض مقاتليه توقيع عقود مع وزارة الدفاع الروسية، مردفاً: "مسيرتنا أظهرت مدى التنظيم الذي يجب أن يكون عليه الجيش الروسي".

كما أوضح أن تحرك المجموعة لم يكن هدفه الإطاحة بالقيادة الروسية، معرباً عن أسفه حول تورط مجموعته في إسقاط مروحيات روسية.