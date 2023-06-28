10 سنوات علي 30 يونيو.."المؤلف مصري" مبادرة رسخت للهوية الوطنية من خلال المسرح

على مدار 10 سنوات مضت شهدت الحركة الثقافية المصرية، في أعقاب ثورة 30 يونيو 2013، انطلاق العديد من المبادرات والمشاريع الثقافية التي أثرت الحركة المسرحية بالحيوية وضخت دماءً جديدة من خلال مبادرة ملتقى المبادرة المسرحية “المؤلف مصري”، والتي أطلقتها وزيرة الثقافة السابقة دكتورة إيناس عبد الدايم في شهر أغسطس من العام 2020.

"المؤلف مصري”.. مبادرة مسرحية استهدفت إلى إنتاج عروض مسرحية مصرية خالصة لم يسبق تقديمها لدعم وإثراء المسرح المصرى بما يساهم فى ترسيخ الهوية الوطنية وإثراء فن المسرح، خاصة وأن النصوص التى تم اختيارها تحمل الكثير من المبادئ السامية والقيم النبيلة فى شكل جذاب وممتع وبتقنيات مسرحية متكاملة، لكون المسرح وسيلة فاعلة للسمو بالوجدان وتهذيب السلوك.

شارك في تنفيذ المبادرة البيت الفني للمسرح، حيث قدمت العديد من العروض المسرحية القصيرة، وهى “البيت” تأليف وإخراج دكتور جمال ياقوت، “خارج المجموع” من تأليف وإخراج أحمد عبد الجواد، مسرحية “ذهب الليل” تأليف أحمد عسكر وإخراج سعيد قابيل، مسرحية “حكايات الصياد وأمير البحار" تأليف وإخراج إيهاب مبروك، عرض “صورة وبطل” تأليف محمد مصطفى وإخراج إسلام عبد الشفيع، مسرحية “فرحة ما تمت” تأليف وإخراج أحمد جابر، مسرحية “جوازة ست نجوم” تأليف وإخراج أحمد مصطفى، مسرحية “جنون عادي جداً” تأليف مروة فاروق وإخراج ريهام عبد الرازق، عرض “سيبوني لوحدي” تأليف أسامة الهواري وإخراج محمد الزيني، ومسرحية “عد تنازلي” تأليف وإخراج أشرف علي، “لسه فاكر” من تأليف محمد مرسي وإخراج سامح الحضري .

“مسابقة الصوت الذهبي” تتحول لمشروع اكتشاف للمواهب

تم تحويل مسابقة الصوت الذهبي إلى مشروع قومي لاكتشاف المواهب، بما يبرز استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية حيث تجسد التكامل بين القطاعات بزيادة قيمة جوائز المسابقة وتحويلها إلى مشروع ثقافي قومي لاكتشاف وصقل المواهب الواعدة فى مختلف مجالات الإبداع يطوف محافظات مصر، بالتعاون بين كل من قطاع صندوق التنمية الثقافية، ودار الأوبرا المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة. وتهدف المبادرة إلي اكتشاف ورعاية شباب الموهوبين في مجال الغناء حتى سن 30 سنة .

مبادرة الورش المسرحية “ابدأ حلمك”

المبادرة تنفذها فرقة مسرح الشباب بالبيت الفني للمسرح بالمجان، وذلك لتنفيذ خطة دعم واكتشاف المواهب الفنية التمثيلية الشابة الجديدة من خلال اختبارات القبول للمتقدمين، ذلك ضمن استراتيجية وزارة الثقافة لضخ دماء جديدة شابة من الفنانين .

تم اطلاق المشروع من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة في الأقاليم وتم تخريج الدفعة الأولى من الورشة بأسيوط حيث تقدم للاشتراك فيها 700 شاب وفتاة وقع الاختيار على 53 متدربا بواقع 24 فتاة و29 شاب .