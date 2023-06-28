لـ72 ساعة.. "الأرصاد" تُحذر من ارتفاع درجات الحرارة بعدد من مناطق الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعاتها لحالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة بالمحافظات.

وتوقعت “الأرصاد” أن يسود طقس معتدل على جميع الأنحاء في الصباح والمساء، أما خلال ساعات النهار فيسود طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ويكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وبحسب “الأرصاد” يسود طقس حار صباحًا، شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وحار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأربعاء 28 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 36.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 33.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 41.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 38.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 42.

درجات الحرارة الخميس 29 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 53.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 32.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 39.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 36 والصغرى 38.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 42.

درجات الحرارة الجمعة 30 يونيو

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 35.

السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 29 والصغرى 32.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 39.

شمال الصعيد: الدرجة العظمى 35 والصغرى 37.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 41.