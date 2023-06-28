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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مطران الكنيسة اللاتينية يترأس قداس عيد فلب يسوع الأقدس

الكنيسة
الكنيسة

ترأس المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، قداس عيد قلب يسوع الأقدس، وذلك بكنيسته، بالسكاكيني.

ومنح المطران “لوراتي” سر التثبيت لعدد من أبناء الكنيسة، كما تم تنصيب الأب تيكي هاقوس الكومبونياني، ليكون راعيًا للكنيسة.

شارك في الاحتفال المونسينيور أنطوان توفيق، نائب مطران الكنيسة اللاتينية، والأب سايمون، مفوض الرئيس الاقليمي للآباء الكومبونيان بمصر والسودان، وعدد كبير من الآباء الكهنة، والرهبان والراهبات.

وعقب الذبيحة الإلهية أقيم احتفال كبير شارك فيه جميع الحاضرين، احتفاءً بهذه المناسبة.

تهنئة عيد الأضحى المبارك 

كما تقدم النائب الرسولي كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، بالأصالة عن نفسه، وبالنيابة عن جميع أبناء الكنيسة للاتينية بمصر بأرق وأجمل التهاني للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكل الجهات والقيادات الأمنية، بمحافظات مصرنا الحبيبة، ولكل إخوتنا المسلمين، بمناسبة عيد الأضحى المبارك. حفظ الله مصر قيادةً وشعبًا.

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