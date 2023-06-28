الفنان باسم ضيف الشهير بـ"بيكو" ينضم لأسرة فيلم تامر حسني "تاج"

انضم الفنان باسم ضيف الشهير بـ “بيكو”، لأسرة الفيلم السينمائي الجديد "تاج"، بطولة النجم تامر حسني، والمقرر أن يشارك في دور العرض السينمائية خلال سباق موسم عيد الأضحى المبارك.

وكانت شركة "سينرجي" المشاركة في إنتاج فيلم "تاج" قد كشفت عن البوستر التشويقي للعمل، وهو أول إنتاج لسلسلة أفلام السوبر هيرو في مصر والوطن العربي، من تأليف وبطولة النجم تامرحسني وإخراج سارة وفيق.

وتدور أحداث فيلم "تاج" في إطار كوميدي فانتازي، حول تامر حسني الذي يجسد شخصيتين لأخوين توأم super heroes اسمهما تاج وهارون، ويمران بالعديد من الأزمات مع تتابع الأحداث.

ويشارك في بطولة العمل المنتظر، مجموعة كبيرة من الفنانين، بجانب تامر حسني، ومنهم المطربة ساندي، وعمرو عبد الجليل، باسم ضيف.

وكان آخر أعمال تامر حسني فيلم "بحبك" الذي عرض في السينمات أخيرا، وشارك معه بيكو في الفيلم وهو من بطولة وتأليف وإخراج تامر حسني وشارك في بطولته هنا الزاهد وحمدي الميرغني ومدحت تيخة وهدى المفتي، أحمد عزمي، وتميم عبده، وغيرهم.

من جانبه، قال الفنان باسم ضيف، ان فكرة فيلم "تاج" ستكون جديدة من نوعها، وتقدم لأول مرة بالوطن العربي، لافتا أن العمل سيكون مليء بالتفاصيل الكوميدية والأكشن، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور