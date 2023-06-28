نفاد تذاكر حفل "الأساتذة ومدحت صالح" فى الأوبرا

نفدت تذاكر حفل النجم مدحت صالح، المقرر إقامته على خشبة المسرح الكبير، بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر يوم الأربعاء 7 يوليو، وهو الحفل الأول للمشروع الفنى الضخم الجديد "الأساتذة ومدحت صالح" والذي يقام بالتعاون بين دار الأوبرا والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأتاحت الأوبرا خاصية الحجز الإلكتروني، وشهد شراء التذاكر إقبالًا كبيرًا فور طرحها وانقسمت إلى ثلاث فئات الأولى بمبلغ 1510 جنيهات، والثانية بمبلغ 1010 جنيهات والثالثة بمبلغ 760 جنيهًا.

برنامج حفل مدحت صالح

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى الثامنة والنصف مساءً، ويقدم خلاله مدحت، برنامجًا فنيًا مميزًا قام بالتجهيزات والتحضيرات له خلال الفترة الماضية مع مجموعة من الموزعين المميزين، لتقديم أعمال عمالقة الطرب والملحنين المؤثرين في مصر والوطن العربي أمثال محمد عبدالوهاب، ومحمد فوزى، ومحمود الشريف، والموجي، ومنير مراد، وفريد الأطرش، وعمر خيرت، وهانى شنودة، وعمار الشريعي بشكل معاصر وسيكون بمثابة مفاجأة للجمهور والملحنين وأسرهم احتفاء بهم وبتاريخهم الموسيقى العظيم.

كما يحتفى "صالح" خلال الحفل بثلاثة من الموسيقيين الكبار وهم الأخوان الرحباني، وطلال مداح، وسراج عمر، بتقديم عمل لكل منهم بشكل جديد ومعاصر في إطار الحفاظ على الموروث الغنائي وفنون الموسيقى الجادة بكل أشكالها.

ووضعت إدارة الأوبرا عدة شروط لحضور حفل مدحت صالح هى:

ـ تفتح الأبواب لدخول الجمهور لمسرح الحفل في السابعة والنصف مساءً، على أن ينطلق الحفل الساعة الثامنة مساءً.

- الالتزام بالزي اللائق بدار الأوبرا المصرية «ممنوع ارتداء الشورت».

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس إلا فى المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

- ممنوع دخول الأطفال الأقل من 7 سنوات.

- الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

- الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

- ممنوع التصوير.