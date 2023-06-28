محافظ الغربية يشارك الأيتام فرحة العيد

حرص محافظ الغربية، على تقديم التهنئة للأطفال الأيتام ومشاركتهم الفرحة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في تقليد سنوي تحرص المحافظة على إقامته كل عيد لإدخال البهجة والسرور على نفوسهم في أول أيام عيد الأضحى المبارك، حيث زار المحافظ إحدى دور رعاية الفتيات بطنطا بحضور الدكتور أحمد حمدي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية، المحاسب شيخ العرب طنطاوي، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، المحاسب ممدوح النجار، رئيس حي أول طنطا والدكتور محمود عيسى، رئيس حي ثان طنطا.

وأعرب محافظ الغربية عن سعادته لتواجده بين الأطفال، حيث اطمأن على أحوالهم ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، كما استمع إلى عدد من المواهب في حفظ القرآن الكريم وكتابة الشعر، وأطمأن أيضا من المسئولين بالدار على توافر كل الإمكانات والتجهيزات ووسائل الترفيه للفتيات، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كل متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكريمة لهم.

وقدم المحافظ العيدية للأطفال، داعياً المولى- عز وجل- أن يكون عيداً سعيداً عليهم، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر أي جهد في تقديم كل أوجه الدعم لدور رعاية الأيتام كونهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع.

وقال الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن غرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية في مجلس المدن ومديريات الخدمات لم تتلق أى إخطارات أو شكاوى خلال فترة العيد.

وأشار المحافظ إلى استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والمرور والمطافئ والأمن، وأن هناك مديرًا مسئولًا في كل قطاع، مع تنظيم الإجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقًا لجدول نوبتجيات.

كما شدد على ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد، علاوة على قيام مجالس المدن بالتعاون مع شركات النظافة بسرعة رفع مخلفات الذبائح من الشوارع وتحرير محاضر للمخالفين، ومن جهة أخرى، أكد المحافظ استمرار فتح المجازر لذبح الأضاحى طوال أيام العيد مجانًا، وذلك تيسيرًا على المواطنين.

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