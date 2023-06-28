انطلاق مبادرة "فرح طفل" بالإسكندرية فى أول أيام عيد الأضحى (صور)

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ‏مبادرة "فرح طفل" التي ينفذها أعضاء برلمان الشباب وتجوب جميع مناطق الإسكندرية، بالتزامن مع مبادرة العيد أحلى بمراكز الشباب.

وقالت الدكتورة صفاء الشريف إن هذه المبادرة تهدف إلى إدخال البهجة والسرور على الأطفال في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال تفعيل دور أعضاء برلمان الشباب بالإسكندرية.

وأضافت خلال بيان اليوم، أن المبادرة تتضمن اشتراك أعضاء برلمان الشباب في الاحتفال بعيد الأضحى المبارك مع الأطفال في مناطق الجمرك والمنتزة، وبرج العرب والعامرية، وتوزيع الهدايا لإدخال البهجة والسرور عليهم، وتوسيع دائرة المستفيدين من هذه المبادرة لتشمل الأطفال في جميع أنحاء الإسكندرية.

يأتي ذلك ‏في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالعمل علي تفعيل دور برلمان الشباب، وإدماجهم في المجتمع.

وكانت قد شهدت مراكز شباب عروس البحر الأبيض المتوسط إقبالاً كبيرًا من المواطنين خلال الساعات الأولى من أول أيام عيد الفطر المبارك، لما يقرب من مليون و100 ألف مصلي بالهيئات الشبابية والرياضية في الإسكندرية، فضلا عن المشاركة في البرامج والفعاليات الرياضية والترفيهية المقدمة للجمهور، والتي سوف تستمر خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية على رفع درجة الاستعداد داخل مراكز الشباب بالإسكندرية والتجهيز لاستقبال المواطنين خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وإتاحة كافة الخدمات بالمراكز أمام الأعضاء والوافدين عليها طوال أيام العيد باعتبار تلك المراكز متنفسًا شبابيًا ورياضيًا واجتماعيًا للمواطنين.

FB_IMG_1687951381878

FB_IMG_1687951422095

FB_IMG_1687951407734

FB_IMG_1687951395054