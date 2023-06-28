فى عيد "حالة الحديد".. أشهر الترانيم القبطية للعذراء

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، بعيد السيدة العذراء المعروف باسم "عيد العذراء حالة الحديد"، وقالت المرنمة كيرستينا فاروق، من إيبارشية سوهاج، إن هناك العديد من الترانيم التي يغنيها الأقباط على مدار اليوم احتفالاً بتلك المناسبة.

وأشارت إلى أنَّ أشهر ترانيم الأقباط في محبة السيدة العذراء، التي تُقال في مثل هذا اليوم، هي ترنيمة "كلمات" وترنيمة "سلامي أهديك يا مريم البتول"، التي تقول: "سلامي أهديك يا مريم البتول، فؤادي أضناه سراب وخمول، أراك في النجوم وفي بحر الأمل، رسمت أشواقي في صفحة الأزل، تأملي أسرار الحياة، أنتِ أصفاها منذ الأزل".

وهناك ترنيمةٌ أخرى تفوقها شهرةً وهي ترنيمة "يا أولاد مريم وافوا للسرور"، والتي تقول: "يا أولاد مريم وافوا للسرور، في شهر تكرَّم من بين الشهور".

وتحتوي هذه الترانيم على رسائل إيمانية وروحية مهمة للأقباط.

في شهر تكرّم من بين الشهور، اقبلي يا مريم إهداء الزهور.

كل من دعاها يا أم البتول، فاز من غناها بالأمر المسئول.

يا ابنة حبيبة للآب الممجود، يا أمًا عجيبة يا عروس الروح.

وأكدت أن هناك ترنيمة أخرى تنتشر بين أقباط المهجر، وهي ترنيمة "سلام سلام لكِ يا مريم" وتقول:

سلام سلام لكِ يا مريم، سلام سلام لكِ يا مريم، جبريل وافاكِ يهديكِ السلام، هاتفًا: طوباكِ يا فخرَ الأنام، طوباكِ طوباكِ يا أُم الحمل، لبنان لولاكِ يقطعُ الأمل، طوباكِ يا مريم يا أُم الحبيب، منكِ قد تجسد يسوعُ العجيب.