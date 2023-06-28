ضبط تشكيل عصابى يروج الأسلحة النارية بـ3 محافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط عناصر إجرامية كونوا تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، قيام تشكيل عصابى مكون من "6 أشخاص من بينهم سيدة ، "لإثنين منهم معلومات جنائية" – مقيمين بنطاق محافظات "أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء"، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطنى – الأمن العام - الأمن المركزى"، وبمشاركة مديريات أمن "أسيوط – سوهاج – جنوب سيناء".

تم استهدافهم بعدة مأموريات بمحال إقامتهم وأماكن ترددهم أسفرت عن ضبط 5 من المتهمين، وبحوزتهم "3 رشاش جرينوف، 8 بنادق آلية، 3 بنادق قناصة، 5 مسدس، 2 طبنجة "ساقية"، بندقية خرطوش، 2 بندقية رصاص، كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، 30 خزينة متنوعة، أجزاء وقطع وأدوات لأسلحة نارية، نظارة ميدانية، كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,800 كيلو جرام - مبلغ مالى، 3 هواتف محمولة".

وبمواجهتهم أقروا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتخزينها بمسكن أحدهم بجنوب سيناء تمهيداً لترويجها على عملائهم.