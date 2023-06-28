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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي كفر الشيخ يعلقون لافتات تهنئة للرئيس بعيد الأضحى في الميادين والشوارع

اللافتات
اللافتات

شهدت عدداً من الميادين والشوارع في كفر الشيخ، وأمام ديوان عام المحافظة، تعليق لافتات وبنرات تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، من أهالي المحافظة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وكُتِب على البنرات "سيادة الرئيس تهنئ أهالي محافظة كفر الشيخ وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتم بخير".

ووجّه محافظ كفر الشيخ، اللواء جمال نور الدين، الشكر لشباب وفتيات المحافظة المشاركين في توزيع الورود والحلوى والكروت، هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأهالي محافظة كفر الشيخ.

وقدم محافظ كفر الشيخ، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأهالي كفر الشيخ خاصة بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات متمنيًا من الله تعالى أن يعيد علينا جميعًا هذه المناسبة ومصرنا الغالية في أحسن الأحوال وأن يديم على مصرنا الغالية الخير والرخاء والنماء ويحفظها من كل مكروه وسوء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية موجهًا الشكر للقيادات التنفيذية والأمنية على جهودهم واستعداداتهم للعيد مؤكدًا أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لتهيئة المناخ المناسب والآمن لأبناء أسيوط للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى.

بنرات لافتات السيسي تهنئة كفر الشيخ

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