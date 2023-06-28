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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بينهم سيدة أجنبية.. إصابة 3 أشخاص في انقلاب بأسوان

الحادث
الحادث

أصيب 3 أشخاص بينهم سيدة أجنبية الجنسية في حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق أبوسمبل جنوب محافظة أسوان، صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق أبوسمبل جنوب المحافظة، مما أسفر عن أصابة شخصين مصرين الجنسية، وسيدة استرالية الجنسية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ورفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق.

وتبين بالمعاينة والتحريات الأولية أن المصابين هم كلاً من رامى نبيل عماد اندراوس، يبلغ من العمر 41 سنة، ومحمد فتحى أحمد، وعمره 39 عامًا، وسيدة أسترالية الجنسية.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها الوصول إلى الأسباب وراءها. 

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