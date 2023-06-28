خالد داغر: افتتاح أوبرا الجيزة قبل نهاية العام

قال رئيس دار الأوبرا المصرية الدكتور خالد داغر، إنه من المقرر افتتاح أوبرا الجيزة "جيزة أوبرا هاوس" بمدينة السادس من أكتوبر قبل نهاية العام الجاري.

وأكد داغر أن هذا الصرح الجديد يعد رافدا جديدا يضاف إلى المسارح المصرية للتوسع في نشر مختلف أشكال الفن الراقي في مختلف أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن المبنى يشهد حاليا المراحل والتجهيزات النهائية ليكون جاهزا للافتتاح قبل نهاية العام.

وأوضح أن مسرح أوبرا الجيزة سيستضيف أكبر العروض العالمية، مشيرا إلى أن المسرح يتسع لـ1300 مشاهد، بالإضافة إلى المسرح المكشوف، كما يشمل المبنى مركزا لتنمية المواهب يضم مئات الدارسين وغرف تدريب للموسيقى والرقص والباليه.

يذكر أن مشروع مسرح أوبرا الجيزة بمدينة السادس من أكتوبر بدأت فكرته عام 1994 أثناء تولي الراحل الدكتور ناصر الأنصاري رئاسة دار الأوبرا المصرية، والذي طلب تخصيص قطعة أرض بمساحة 5 أفدنة ليقام عليها المشروع كامتداد توسعي للخدمات التي تقدمها الأوبرا من ثقافة وفنون، وتم الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل تصميم معماري فاز بها الدكتور المهندس مراد عبدالقادر، من جامعة عين شمس، لتكون بمثابة الملتقى المتكامل للثقافة والفنون على غرار أكاديمية الفنون المصرية بالعاصمة الإيطالية روما، وتم تصميم المبنى على طراز حديث بإجمالي مساحة 26 ألف متر مربع تم البناء على 12 ألف متر مربع منها واستغلال باقي المساحة المخصصة كحدائق ومداخل وممرات ومناطق مفتوحة.