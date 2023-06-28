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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أسقف دير المحرق بأسيوط يترأس قداس عيد العذراء "حالة الحديد"

الانبا بيجول
الانبا بيجول

احتفل دير السيدة العذراء والمعروف بالمحرق، اليوم، بعيد العذراء حالة الحديد، عقب احتفالات دامت لمده 10 أيام متصلة، أقام خلالها النهضات والقداسات اليومية بمشاركة لفيف من الأساقفة.

وترأس الأنبا بيجول أسقف ورئيس دير المحرق بأسيوط اليوم قداس عيد العذراء "حالة الحديد" بمشاركة رهبان الدير والأقباط المتوافدين على الدير طيلة فترة الاحتفالات.

وكانت احتفالات دير المحرق السنوية بعيد العذراء حالة الحديد، قد استمرت لمدة 10 أيام متصلة، تم خلالها استقبال الزوار وإقامة القداسات إلى جانب مشاركة عددًا من أساقفة الكنيسة في احتفالات الدير بالسيدة العذراء مريم، بالإضافة إلى انه خلال احتفالات الدير بالعذراء تم تخصيص مساحة مناسبة من الأرض لإقامة مسرح خشبي مؤقت لممارسة برنامج النهضة، ويُسمح للزائرين بالمبيت.

- احتفالات حالة الحديد

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في يونيو، بذكرى إحياء عيد السيدة العذراء مريم "حالة الحديد"، ولهذا العيد مكانة خاصة وكبيرة في قلوب الأقباط والمسلمين داخل مصر وخارجها، فالجميع ينتظرونه بشغف، للذهاب لتلك الكنيسة كى يرفعون لله صلواتهم وطلباتهم بشفاعة السيدة العذراء مريم، ويتركون لها طلباتهم مكتوبة فى أوراق صغيرة، كي تطلب أن يحل الله مشاكلهم وظروفهم الصعبة، مثلما حل الحديد من يد المساجين.

تتأهب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم السيدة العذراء مريم 2023، والذي يبدأ في 7 أغسطس 2023، ويستمر لمدة 15 يومًا ينتهي في 22 أغسطس 2023.

وتشهد الكنائس القبطية الأرثوذكسية خلال فترة صوم العذراء مريم أنشطة روحية مكثفة احتفالاً بهذه المناسبة، من خلال تنظيم صلوات قداسات يومية، ونهضات روحية مكثفة.

ومن أشهر الكنائس التي تشهد إقبالاً كبيراً من الأقباط خلال فترة صوم السيدة العذراء مريم، كنيستها بمسطرد، وديرها بدرنكة إذ يتوافد عليها آلالاف من الأقباط خلال صوم السيدة العذراء مريم.

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