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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يوزع العيدية على الأطفال احتفالا بعيد الأضحى

محافظ أسوان
محافظ أسوان

وسط ابتهالات التكبير والتهليل المصلين من المواطنين، وترديد " لبيك اللهم لبيك، " قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بمسجد بدر بالطابية بحضور اللواء مجدى سالم مدير أمن أسوان ، والعميد ماجد السعودى المستشار العسكرى للمحافظة ، وأيضاً العميد ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد ، بالإضافة إلى القيادات البرلمانية والأمنية والعسكرية والتنفيذية والدينية. 

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. 

وأكد أنه تم الاستعداد المبكر لاستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف القطاعات الخدمية ، كما تم إعطاء تعليمات مشددة بالمتابعة اللحظية من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالمراكز والمدن لإنتظام المرافق والخدمات العامة ، والتفاعل السريع والفورى مع أى شكاوى للمواطنين. 

وحرص محافظ أسوان على إلتقاط الصور التذكارية مع المواطنين، وتوزيع العيدية على الأطفال. 

هذا فيما قام الشيخ حنفى محمود وكيل وزارة الأوقاف بأسوان بإلقاء خطبة عيد الأضحى المبارك ، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها. 

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أداء صلاة عيد الأضحى احتفالا أهالى أسوان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمناسبة عيد الأضحى المبارك رفع حالة الطوارئ صلاة عيد الأضحى المبارك

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