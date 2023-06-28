انطلاق مبادرة "عيدك أحلى" في مراكز الشباب بدمياط

انطلقت مبادرة عيدك أحلى في مديرية الشباب والرياضة بدمياط، والتي شملت احتفالات والبالونات والدي جي في كافة مراكز المحافظة، حيث تواجد أعضاء مجلس إدارات مراكز الشباب في دمياط وقيادات المديرية للاحتفال بعيد الاضحى في مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

كما انطلقت مبادرة “يوم الخير لبسك لغيرك عيد” لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حيث تنظم الإدار المركزية لتنمية الشباب فرع أندية الفتاة والمرأة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط، لتوزيع الملابس على القرى الأكثر احتياجا، في عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال عرض الملابس وتجهيزها لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا.

وقامت مراكز الشباب بتجميع عدد كبير من الملابس وإعدادها وتجهيزها بالشكل اللائق توزيعها.

وفي هذا الصدد أكد الوزير أن المبادرة تعكس الدور المجتمعي الكبير الذي تقوم به الوزارة تجاه المواطنين في كل محافظات الجمهورية من خلال مراكز الشباب التي أصبحت تقوم بدورها كمراكز خدمه مجتمعية.