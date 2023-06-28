ads
الأربعاء 28 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالى الواحات يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات الخلاء

أهالى الواحات يؤدون
أهالى الواحات يؤدون صلاة عيد الأضحى

أدى آلاف المصلين من أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحي المبارك،  في ساحات الخلاء والمساجد الكبرى التى حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة. 

وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية خصصت عددا كبيرا من المساجد، لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وقرى ومدن المحافظة ومدى الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الحديد، أنه تم تحديد  وتجهيز وفرش  ١٦ ساحة كبرى و٢٠٤ مساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

 

فيما استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، وفداً من أباراشية كنائس الوادى الجديد برئاسة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات ووفد كنسى من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتهنئة رئيس الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات والمسؤولين بالجامعة.


وأكد رئيس الجامعة عن سعادته بزيارتهم التي تجسد روح الأخوة والتآلف بين المصريين، مشيدا بالعلاقات القوية بين الجامعة والكنائس بالوادى الجديد التي تتمثل في تبادل الزيارات والتعاون في مختلف المجالات.

إجراءات إحترازية ووقائية أداء الصلا أداء صلاة عيد الأضحى استقبل أضحى أربع أهالي محافظة الوادي الجديد

الأكثر قراءة

الفرحة أولى.. حكم زيارة القبور فى عيد الأضحى المبارك

بث مباشر.. شعائر صلاة عيد الأضحى من مسجد القوات الجوية بحضور السيسى

السيسى يصل مسجد القوات الجوية لأداء صلاة عيد الأضحى

السيسى يؤدى صلاة العيد مع قيادات وجنود القوات المسلحة احتفالا بمرور 10 سنوات على 30 يونيو

الرئيس السيسى يغادر مسجد القوات الجوية بالقاهرة بعد أداء صلاة عيد الأضحى

توافد المصليين على ميدان أبو العباس لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟