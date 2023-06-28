أهالى الواحات يؤدون صلاة عيد الأضحى بساحات الخلاء

أدى آلاف المصلين من أهالي محافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحي المبارك، في ساحات الخلاء والمساجد الكبرى التى حددتها مديرية الأوقاف بالمحافظة، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.



وقال الدكتور محمود شاهين، وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الجديد، إن المديرية خصصت عددا كبيرا من المساجد، لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك بمراكز المحافظة الخمسة، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك بمراكز وقرى ومدن المحافظة ومدى الالتزام الكامل بالضوابط التي حددتها وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بالوادي الحديد، أنه تم تحديد وتجهيز وفرش ١٦ ساحة كبرى و٢٠٤ مساجد لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك على مستوى المحافظة، وتحديد إمام وخطيب بكل مسجد وساحة لأداء الشعائر بالتنسيق مع وزارة الأوقاف.

ووجّه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير وسائل انتقال لنقل المواطنين للساحات والتأكد من أعمال النظافة والتعقيم بكافة المواقع، وتوفير أماكن مخصصة للصلاة للسيدات، وتوزيع هدايا على الأطفال لإدخال البهجة والسرور عليهم، كما شدد على متابعة وجاهزية غرف العمليات الرئيسية والفرعية لمتابعة الموقف وتلقي أي بلاغات من المواطنين والتعامل الفوري معها طوال أيام العيد.

فيما استقبل الدكتور عبد العزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، وفداً من أباراشية كنائس الوادى الجديد برئاسة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادى الجديد والواحات ووفد كنسى من كنيسة السيدة العذراء بالخارجة لتهنئة رئيس الجامعة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد سيد حرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من عمداء الكليات والمسؤولين بالجامعة.



وأكد رئيس الجامعة عن سعادته بزيارتهم التي تجسد روح الأخوة والتآلف بين المصريين، مشيدا بالعلاقات القوية بين الجامعة والكنائس بالوادى الجديد التي تتمثل في تبادل الزيارات والتعاون في مختلف المجالات.