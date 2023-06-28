يوسف زيدان في ضيافة الدورة 17 لمهرجان ثويزا للثقافة الأمازيغية بالمغرب

يشارك الكاتب دكتور يوسف زيدان، في فعاليات الدورة السابعة عشر لمهرجان ثويزا للثقافة الأمازيغية بالمغرب، والذي يعقد في الفترة من 6 ــ 9 يوليو المقبل، بمدينة طنجة المغربية.

هذا ويشارك يوسف زيدان في الندوة التي تعقد في الثامن من شهر يوليو 2023، ضمن فعاليات مهرجان ثويزا للثقافة الأمازيغية، والتي تعقد تحت عنوان “الحكم على الحكماء والحكام”، وذلك بمركز أحمد بوكماخ بطنجة المغرب.

وبحسب بيان مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية، منظمة المهرجان، فالدورة السابعة عشر(17) لمهرجان ثويزا، تعقد تحت شعار: "في الحاجة إلى مشروع ثقافي بديل".

يأتي الإعلان عن تنظيم هذه الدورة في أجواء مفعمة بالسعادة والامتنان على إثر تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بإقرار رأس السنة الأمازيغية عطلة وطنية رسمية مؤدى عنها، على غرار رأس السنة الهجرية ورأس السنة الميلادية. وهو القرار الذي يؤكد، مرة أخرى، العناية الملكية الموصولة التي ما فتئ يوليها صاحب الجلالة للأمازيغية، باعتبارها مكونا رئيسيا للهوية المغربية الأصيلة، وإرثا حضاريا عريقا يشهد على عمق وتجذر المملكة المغربية في التاريخ.

وعلى غرار الدورات السابقة للمهرجان التي انطلقت صيف 2005، ستشهد النسخة السابعة عشرة فقرات فكرية وثقافية وفنية متنوعة، بمشاركة أدباء ومفكرين ومبدعين من داخل المملكة ومن الخارج.

وشدد البيان على أن مهرجان ثويزا الذي اختار منذ انطلاقته خلق فضاءات للالتقاء والحوار بين رواده وبين أعلام الفكر والأدب والثقافة والفنون، يضرب لجمهوره مواعيد يومية بفضاءات المركز الثقافي أحمد بوكماخ، بمدينة طنجة، الذي سيحتضن ندوات فكرية، ومعارض متنوعة، وأمسيات فنية، فضلا عن تنظيم أنشطة في فضاءات أخرى بالمدينة.

مهرجان" ثويزا" المنظم من طرف "مؤسسة المهرجان المتوسطي للثقافة الأمازيغية" بطنجة، يتجدد كعادته، بانتظام دوراته، وتنوع برمجته، ومجانية كل فقراته، وذلك وفاء منه لجمهوره، ودعما للسياحة والثقافة والتنمية بعمالة طنجة – أصيلة، وعموم أقاليم جهة طنجة – تطوان الحسيمة.