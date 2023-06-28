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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الأطفال يزينون مصليات عيد الأضحى فى محافظة الغربية

صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية

زين الأطفال والرضع مصليات عيد الأضحي المبارك داخل محافظة الغربية، وأكد الأهالي أنهم يحرصون دائمًا علي اصطحاب أطفالهم معهم إلى المصلي للتعود على الصلاة كما اعتادوا هم عندما كانوا أهاليهم يصطحبوهم في صغرهم.

وتواجد الأطفال بالملابس الجديدة المميزة داخل المصلى؛ لأداء صلاة العيد وبعدها التنزه داخل الأماكن التي استعدت مبكرًا لاستقبال الأطفال من متنزهات وملاهي.

واحتشد الآلاف من أبناء محافظة الغربية من الكبار والصغار من الرجال والسيدات، بمصليات عيد الأضحي المبارك استعدادًا لصلاة العيد والاستمتاع بمقابلة الأهل والأصحاب، في مظهر يعد أهم مظاهر العيد وهي الصلاة وتعني افتتاح اليوم.

وكان الشيخ خالد خضر، وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، قد أعلن أنه تم تجهيز وإعداد 372 ساحة رئيسية وفرعية لأداء صلاة عيد الأضحى بمدن ومراكز المحافظة، تتضمن ثلاث ساحات رئيسية الأولى بمنطقة استاد طنطا بمدينة طنطا والثانية بساحة مساكن كفر حجازي بمركز المحلة الكبرى، والثالثة بشارع البحر الرئيسي بمدينة زفتي، وكل واحدة منهم تستوعب نحو 10 آلاف مصلى.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، أن ذلك بالإضافة إلى 370 ساحة فرعية بمراكز الشباب بباقي مراكز ومدن المحافظة، ويتم حاليًا عمل الاستعدادات لفرشها وتجهيزها وتوفير مكبرات الصوت والخطباء الأساسيين والاحتياطيين بواقع إمامين لكل ساحة من ساحات الصلاة على أن يكون أحدهم احتياطيًا، وأن هذا إلى جانب المساجد الكبرى فقط بالمراكز والمدن.

وظهر الزحام في الطرق المؤدية من وإلى مصليات العيد، وانتشرت قوات الأمن والمرور وسيارات الإسعاف في مختلف الساحات والطرق المؤدية لها لتأمين سلامة وصحة كافة المشاركين، وتسيير السيارات والمركبات والأفراد دون حدوث ما يعكر صفو الإحتفالات بالعيد.

ومن المنتظر أن تؤدي القيادات الشعبية والتنفيذية والرسمية الصلاوات في المساجد والساحات الكبري التي تم الأعلان عنها من قبل وزارة الأوقاف.

صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية
صلاة العيد بالغربية
اداء صلاة العيد استقبال الأطفال المحلة الكبري بالمراكز والمدن بمراكز الشباب بمدينة زفتي تسيير السيارات لأداء صلاة العيد

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