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الأربعاء 28 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"561 ساحة خلاء".. نرصد صلاة العيد من ساحة المرسى أبى العباس بالإسكندرية

صلاة العيد
صلاة العيد

جلابيب بيضاء وبالونات ملونة، وبهجة وفرحة تملأ الأجواء بالإسكندرية، حيث توافد المئات لأداء صلاة العيد والمقامة في 561 ساحة خلاء، وأكثر من 5 آلاف مسجد جامع وزاوية، موزعة على مستوى الإسكندرية.

ورصدت "الدستور" أجواء صلاة عيد الأضحى المبارك من ساحة مسجد المرسي أبي العباس بالإسكندرية في تمام الساعة ٦.٢٤ صباحًا.

وانتشر بائعو البالونات وسط المصليين لجذب انتباه الأطفال لكسب رزقهم والتي تنشر أجواء البهجة والفرحة بين صفوف المصليين.

ووضعت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 4 ضوابط لإقامة صلاة العيد، تتمثل في الأتي:

١- فتح المساجد قبل الصلاة بنصف ساعة على الأقل لاستقبال المصلين.
٢- فتح جميع مصليات النساء بالمساجد التي ستقام بها صلاة العيد.
٣- السماح باصطحاب الأطفال وإدخال البهجة عليهم. 
٤- غرفة عمليات مركزية بمقر المديرية، لمتابعة الطقوس الصباحية للصلاة والخطبة.

صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد
صلاة العيد
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