المغرب يدك شباك غانا بخماسية ويبلغ نصف نهائى أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

بلغ المنتخب الأولمبي المغربي، الدور نصف النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، وذلك عقب اكتساحه نظيره الغاني، بخمسة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى للبطولة.

ورفع منتخب المغرب، رصيده إلى 6 نقاط، محققًا انتصاره الثاني في المجموعة، ليضمن مقعدا له في الدور نصف النهائي، بينما تجمد رصيد غانا، عند 3 نقاط، في المركز الثالث.

وافتتح المنتخب المغربي، التسجيل عبر أمير ريتشاردسون، في الدقيقة السادسة.

وأضاف إسماعيل سيباري، الهدف الثاني في الدقيقة 13، والذي احتسبه الحكم باللجوء لتقنية الفيديو، بعد أن ألغاه في بادئ الأمر، بداعي التسل.

وسجل يانيس بقراوي الهدف الثالث لمنتخب "أسود الأطلس" في الدقيقة 30، قبل أن يقلص منتخب غانا، الفارق، عبر سليم أدامز، في الدقيقة 43.

وبعدها بدقيقتين، سجل المنتخب الغاني، هدفًا عبر إسحاق فاتاو، لكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وعاد عبدالصمد الزلزولي، ليسجل الهدف الرابع، في الدقيقة 48، قبل أن يضيف يانيس بقراوي، خامس أهداف المنتخب المغربي، في الدقيقة 53.

وسجل منتخب المغرب، هدفًا سادسًا عبر لبيب الوزاني، في الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يلغيه الحكم بداعي التسلل، بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

وكان المنتخب الغيني، قد تغلب على نظيره الكونغولي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط، في إطار الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب غينيا، رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثاني، متفوقًا بفارق الأهداف عن غانا، التي حلت في المركز الثالث، ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما تقبع الكونغو، في ذيل المجموعة، دون رصيد من النقاط، لتنتهي أمالها تمامًا في بلوغ الدور المقبل.