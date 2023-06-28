رضا البحراوى يكشف تفاصيل أول ألبوم غنائى له

قال المطرب رضا البحراوي، إن زوج شقيقته طارق عبد الستار ومدير أعماله حاليا، هو أول من اكتشف موهبته في الغناء، مشيرا إلى أنه كان يغني وهو يلعب البلي في الشارع، وسمعه، وأعطاه 10 جنيهات ووقتها قال له "صوتك حلو".

وأكد “البحراوي”، خلال لقائه ببرنامج صاحبة السعادة، مع الفنانة إسعاد يونس، المُذاع على قناة "dmc"، أن زوجه شقيقته طارق عبد الستار هو أول من أنتج له ألبوم غنائي، وكانت أغنية "زمن الوحوش" بالألبوم، وكانت سبب في شهرته.

ولفت إلى أنه كان يغني بالأفراح قبل ألبوم "جري الوحوش"، منوها أن أول شريط نزل له كان في مولد السيد البدوي.

وعن المطرب المفضل له، قال: "بجب جورج وسوف، وهو من أحب المطربي إلي قلبي".