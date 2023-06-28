الحنطور يزين كورنيش النيل وينتظر الزبائن فى وقفة عيد الأضحى المبارك (صور)

اصطف عدد من الحناطير في طابور واحد بجوار كورنيش النيل وكوبري قصر النيل، في انتظار المحتفلين في وقفة يوم عرفة وقبل ساعات من أول أيام عيد الأضحى المبارك، خاصة وأنه يعتبر أصحاب الحناطير عيد الأضحى المبارك موسم خاص بهم لجلب رزقهم، كون أنه في الأيام الأخرى من السنة يعاني أصحاب الحناطير من ركود شديد.

ويقوم أصحاب الحناطير بالوقوف على جانبي كوبري قصر النيل وكورنيش النيل، لجذب وجلب الزبائن لركوب الحناطير والقيام بالجولة في مختلف أنحاء منطقة وسط المدينة وبكوبري قصر النيل وكورنيش النيل، إلا أنه لازال الركود يضرب احتفالات أصحاب الحناطير وقبل ساعات من عيد الأضحى المبارك.

ويقوم أصحاب الحناطير بتنفيذ جولة بالحنطور والتي تتم بقيمه ٢٠ جنيهًا للفرد، وفي حال تأجير الحنطور بشكل فردي أو خاص يكون بمبلغ أكبر بالاتفاق مع الزبون، وتكون الجولة على طريقي كوبري قصر النيل وكورنيش النيل.

الحنطور

الحنطور

الحنطور