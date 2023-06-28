رضا البحراوي يكشف كواليس حمل الناس له بأول حفل زفاف أحياه.. وبكاء والده

قال المطرب الشعبي رضا البحراوي، إنه بعد أسبوع واحد من طرح أول شريط له، طلب منه أحد الأشخاص بالإسماعيلية إحياء حفل زفاف وكان وقتها ما يزال طفلًا.

وأضاف خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "dmc"، أن هذا الشخص طلب من والدته أن يغني بالإسماعيلية فقالت له إنه لا يغني، فقام بإعطائها بطاقته الشخصية ووعدها بأنه سيقوم بأخذه بسيارته ويعيده بها.

وتابع، أنه عند وصوله فوجئ بأن الناس تحمله في مشهد تسبب في بكاء والده، ووقتها غنى 3 أغاني على المسرح، مؤكدًا أن والده كان يرافقه حتى مرض ولكنه شفي منه بعدها وكان يدعوا له لأنه بار بوالديه وأشقائه.

مهن عمل بها قبل الشهرة

وكشف خلال الحلقة أنه عمل في مهن كثيرة قبل احترافه الغناء لأنه من عائلة بسيطة وكان منها عمله "تباع"، على ميكروباص خاص بهم وكان يعمل هو وشقيقه سيد عليه، مؤكدًا أنه بعد نجاحه فإن شقيقه يعمل مديرًا لأعماله.