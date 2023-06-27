الزمالك يعيد على جمهوره بثنائية فى شباك المحلة بالدورى

واصل فريق الزمالك سلسلة انتصاراته بفوزه على ضيفه غزل المحلة بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين؛ لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

الفريق الزملكاوي افتتح التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق أحمد سيد زيزو بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء من متابعة للركلة الحرة المباشرة التي هيأها له أحمد فتوح، لتغالط ميهوب حارس غزل المحلة وتسكن شباكه.

وكاد التونسي سيف الدين الجزيري أن يضيف ثاني الأهداف لـ الزمالك في الدقيقة 29، بركلة مقصية من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وسجل مصطفى العش هدفًا لـ غزل المحلة في الدقيقة 31، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 35، أهدر جابرييل أخطر فرص المباراة لـ غزل المحلة، عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء الزمالك، لكنه سدد الكرة بغرابة خارج المرمى الأبيض.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، انفرد عمر جابر بمرمى غزل المحلة بعد تلقيه تمريرة رائعة من زيزو، لكنه حاول إسقاط الكرة، ليفشل في إسكانها الشباك.

وفي الشوط الثاني، استطاع البديل محمود عبدالرازق شيكابالا، تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 73، بعد تلقيه تمريرة رائعة من أحمد فتوح، ليراوغ حارس مرمى الغزل، ويسدد الكرة، لترتطم في بازوكا وتسكن الشباك.

وسجل شيكابالا هدفًا في الدقيقة 81، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وسجل علي ياسر هدفًا لـ الزمالك في الدقيقة 84 من متابعة لتمريرة شيكابالا، لكن تم إلغاؤه أيضًا بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد الزمالك لـ 56 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد غزل المحلة عند 32 نقطة في المركز السادس عشر.