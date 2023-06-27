سمير مرقص: مساعد محمد مرسي كان يخاطب الدول الأجنبية دون المرور على "الخارجية"

قال الدكتور سمير مرقص، الكاتب والمفكر السياسي ومساعد رئيس الجمهورية سابقا لحلف التحول الديمقراطي، إن عصام حداد مساعد محمد مرسي للشؤون الخارجية كان يخاطب السفارات الخارجية الأجنبية مباشرة دون المرور على وزارة الخارجية، وهذا تسبب في غضب سفراء مصر في الخارج.

وأضاف "مرقص"، خلال تقديم شهادته مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "الشاهد" على قناة "إكسترا نيوز"، أن سفراء مصر في الخارج كانوا يعرفون المعلومات مع وزارات الخارجية في البلاد الأخرى، منوها بأن محمد مرسي كانت هناك ترتيبات لزيارة له للنرويج، ولم يعلم بها سفيرنا في النرويج إلا من وزارة الخارجية في النرويج.

وتابع: "السفراء قالوا بنعرف من الخارجيات الأخرى بالزيارة مش من الخارجية المصرية"، منوها بأن الإخوان كانوا يؤسسون لدولة موازية، رغم أن الخارجية المصرية عريقة جدا.

ونوه، بأنه لم يتعامل طوال فترة عمله مساعدا لرئيس الجمهورية مع عصام حداد، ولكن من الواضح أنه كان على علاقة بدول كثيرة بحكم حياته في الخارج لفترة طويلة.