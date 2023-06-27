الشوط الأول.. الزمالك يتقدم على غزل المحلة بهدف زيزو

تقدم فريق الزمالك على ضيفه غزل المحلة بهدف دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

الفريق الزملكاوي افتتح التسجيل في الدقيقة 15 عن طريق أحمد سيد زيزو بتسديدة رائعة من على حدود منطقة الجزاء من متابعة للركلة الحرة المباشرة التي هيأها له أحمد فتوح، لتغالط ميهوب حارس غزل المحلة وتسكن شباكه.

وكاد التونسي سيف الدين الجزيري أن يضيف ثاني الأهداف لـ الزمالك في الدقيقة 29، بركلة مقصية من داخل منطقة الجزاء، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة.

وسجل مصطفى العش هدفًا لـ غزل المحلة في الدقيقة 31، لكن تم إلغاؤه بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 35، أهدر جابرييل أخطر فرص المباراة لـ غزل المحلة، عندما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى داخل منطقة جزاء الزمالك، لكنه سدد الكرة بغرابة خارج المرمى الأبيض.

وفي الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، انفرد عمر جابر بمرمى غزل المحلة بعد تلقيه تمريرة رائعة من زيزو، لكنه حاول إسقاط الكرة، ليفشل في إسكانها الشباك.

الزمالك يملك 53 نقطة وضمن احتلال المركز الرابع حتى لو خسر كل مبارياته المتبقية، وتفصله 4 نقاط عن فيوتشر الذي يحتل المركز الثالث، وحقق الفريق ثلاثة انتصارات متتالية لأول مرة منذ تولى الكولومبي خوان أوسوريو القيادة الفنية، حيث فاز على طلائع الجيش والاتحاد في الدوري وعلى فاركو في دور الـ16 لبطولة كأس مصر

تشكيل الزمالك أمام غزل المحلة

ويضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد فتوح- محمد عبدالغنى- مصطفى الزنارى- حمزة المثلوثى.

خط الوسط: عمر جابر- عمرو السيسي- أحمد سيد "زيزو" - أحمد بلحاج.

خط الهجوم: علي ياسر - سيف الدين الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، السيد عطية ومحمد أشرف "روقا" ومحمد حسام "بيسو" ونبيل عماد دونجا وسيد عبدالله "نيمار" ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" وإبراهيما نداي ومصطفى شلبي ومحمد صلاح زكي.