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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

باتشيكو يعلن قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

بيراميدز
بيراميدز

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة سموحة، في إطار مباريات بطولة الدوري الممتاز.

ويحل سموحة ضيفا على بيراميدز في التاسعة والنصف من مساء الأربعاء، على استاد الدفاع الجوي في إطار مواجهات الجولة 32 من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2022-2023.

قائمة بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري المصري

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - يوسف نادر

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ - محمد حمدي - عبد الله مجدي - أحمد فتحي

خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق - محمد صادق - هشام محمد - وليد الكرتي - محمود أوكا

خط الهجوم: فخري لاكاي - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس

جايمي باتشيكو سموحة الدوري الدوري الممتاز بيراميدز

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