غينيا تحقق فوزًا ثمينًا على الكونغو فى كأس أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

حقق المنتخب الغيني، فوزًا ثمينًا بتغلبه على نظيره منتخب الكونغو، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب (مولاي الأمير عبدالله) بالعاصمة الرباط، في إطار الجولة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، والمقامة حاليًا بالمغرب.

ورفع منتخب غينيا، رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل صدارة المجموعة مؤقتًا، متفوقًا على غانا والمغرب، صاحبا المركزين الأول والثاني (على الترتيب) ليعزز حظوظه في المنافسة على إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور نصف النهائي، بينما تقبع الكونغو، في ذيل المجموعة، دون رصيد من النقاط، لتنتهي أماله تمامًا في بلوغ الدور المقبل.

افتتح أجيبيو كمارا، التسجيل لمنتخب غينيا في الدقيقة العاشرة، لكن يان نجاتسي، منح التعادل للكونغو، في الدقيقة 40 من زمن الشوط الأول.

ومنح جيوردي بوامبا مدافع منتخب الكونغو الهدف الثاني لمنتخب غينيا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54، قبل أن يضيف ساليفو سوما الهدف الثالث لغينيا في الدقيقة 84 من عمر اللقاء.

وأشهر الحكم بطافقة حمراء للحارس الكونغولي دودي بسيلا، في الدقيقة 72، بعد تعديه بالضرب بدون كرة على محمد سومة لاعب منتخب غينيا، قبل أن يمنح الحكم ركلة جزاء لمصلحة المنتخب الغيني.

وأهدر الجاسيمي باه، فرصة تعزيز التقدم لغينيا، بإضاعته ركلة جزاء، في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

ومن المقرر، أن يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره الغاني، في الحادية عشرة مساءً، في المباراة التي ستجمعهما عى ملعب (مولاي الأمير عبالله) بالرباط، ضمن الجولة الثانية من المجموعة ذاتها.