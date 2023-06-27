محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك (صور)

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا مع رؤساء الأحياء ورئيس مدينة بورفؤاد وإدارات الحوكمة والمتابعة، وجهاز الإنقاذ والطوارئ وإدارة المصايف والشواطئ، وذلك لمتابعة الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والأستاذ عبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد.

أكد اللواء عادل الغضبان، أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال العيد، موجها كافة الأجهزة التنفيذية على مستوى المحافظة بتكثيف الجهود لتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين خلال إجازة العيد.

وجه بالتواجد الدائم للقيادات التنفيذية على مستوى المحافظة التي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددًا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين ورفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل إلى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد ،فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ ومداخل بورسعيد.

كما وجه بمتابعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل ومنافذ بيع اللحوم، مؤكدا أن هناك مخزونا استراتيجيا كافيا من السلع الأساسية والغذائية، موجها بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وأكد المحافظ، أن بورسعيد جاهزة لاستقبال عيد الأضحى، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطئ، فضلا على التأكد من خدمات القرى السياحية لتكون على أعلى مستوى.

كما شدد المحافظ، على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال العيد، هذا وشدد محافظ بورسعيد على تعامل الوحدات المحلية وشرطة المرافق- بكل حزم- مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون وتكثيف الحملات المرورية على الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصى سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، والتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات؛ لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات بالأحياء والمديريات تعمل على مدار الساعة مع رفع درجة الاستعدادات والطوارئ القصوى خلال العيد.

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