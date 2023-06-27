تقارير: إجراءات أمريكية مرتقبة لمكافحة جرائم "فاجنر" فى أوكرانيا وإفريقيا

أكد تقرير لصحيفة "فورين بوليسي" الأمريكية، أن السلطات الأمريكية ستواصل ملاحقاتها لمجموعة فاجنر الروسية وعناصرها، مُشيرًة إلى أن تلك الملاحقة لا تتعلق بعملية التمرد التي حاول قائد المليشيات الروسية تنفيذها ضد موسكو، وانما لمعاقبتهم عن جرائم ارتكبت في أوكرانيا وإفريقيا.

وفي السياق، تستعد إدارة بايدن لطرح حزمة جديدة من العقوبات ضد مجموعة فاجنر شبه العسكرية المتعلقة بأنشطتها في إفريقيا، بما في ذلك العلاقات مع الأنظمة الفاسدة وعمليات تهريب الذهب، وفقًا لمسئولين ومساعدين في الكونجرس على دراية بالموضوع.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الحكومة الأمريكية تعتزم الاستمرار في فرض عقوبات على الشركة العسكرية الخاصة لمجموعة فاجنر؛ للحد من انتشار الاضطرابات والعنف على مستوى العالم.

وأكد كيربي: "سنواصل اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من قدرتهم على الاستمرار في إحداث الفوضى والعنف أينما كانوا".

وأشار كيربي إلى أن العقوبات الأمريكية قد فرضت بالفعل على مجموعة فاجنر، التي صنفتها واشنطن كمنظمة إجرامية عابرة للحدود، مؤكدًا أنه رغم عمليات التضييق على المجموعة إلا أن عملياتها مستمرة في أوكرانيا وإفريقيا ومناطق أخرى حول العالم.

وعن العقوبات المقرر توقيعها للتضييق على مليشيات "فاجنر"، أكد المتحدث باسم البيت الأبيض، أنه من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات أو إجراء تنبؤات.