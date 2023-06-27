رسميا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع كوفاتشيتش حتى 2027

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، قادمًا من تشيلسي.

ورحب “سيتي” عبر موقعه الإلكتروني بلاعبه الجديد كوفاسيتش، الذي وقه على عقد يربطه بالنادي لمدة 4 سنوات.

وعبر كوفاسيتش عن سعادته بالانضمام لـ مانشستر سيتي، معلقٌا:"أستطيع مواصلة التطور تحت إشراف بيب جوارديولا، سأنضم إلى أفضل فريق في كرة القدم العالمية".

وأضاف: "هذه خطوة رائعة بالنسبة لي ، ولا أطيق الانتظار للبدء مع سيتي".

وزاد: "أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب يعرف كم هم جيدون.. بالنسبة لي، هم الأفضل في العالم، الألقاب التي فازوا بها واضحة للجميع، لكنهم أيضًا أفضل فريق كرة قدم".

وتابع قائلًا: "الانضمام إلى هذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب كرة قدم، لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير لأقوم به ، وأنا أعلم أنه تحت إدارة بيب يمكنني أن أصبح لاعباً أفضل ، وهو أمر مثير حقًا بالنسبة لي".

واختتم قائلًا:"خطتي الآن هي الراحة لبضعة أسابيع قبل العودة إلى مانشستر للتحضير للموسم الجديد. أريد مساعدة هذا النادي على البقاء في القمة والفوز بمزيد من الألقاب ".

وكان ماتيو كوفاسيتش قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في عام 2019 على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، قبل تفعيل بند الشراء بعقد لمدة 5 سنوات.

ونجح ماتيو كوفاسيتش في التتويج بعدة ألقاب مع تشيلسي، مثل: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك ماتيو كوفاسيتش في 221 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وفاز معهم ببطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2019/20.

ولعب كوفاسيتش حتى الآن 95 مباراة دولية مع كرواتيا وكان جزءًا أساسيًا من تشكيلة منتخب بلاده التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018 واحتلت المركز الثالث في بطولة العام الماضي في قطر.