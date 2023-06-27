ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميا.. مانشستر سيتي يعلن التعاقد مع كوفاتشيتش حتى 2027

ماتيو كوفاسيتش
ماتيو كوفاسيتش

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الكرواتي ماتيو كوفاسيتش، قادمًا من تشيلسي.

ورحب “سيتي” عبر موقعه الإلكتروني بلاعبه الجديد كوفاسيتش، الذي وقه على عقد يربطه بالنادي لمدة 4 سنوات.

وعبر كوفاسيتش عن سعادته بالانضمام لـ مانشستر سيتي، معلقٌا:"أستطيع مواصلة التطور تحت إشراف بيب جوارديولا، سأنضم إلى أفضل فريق في كرة القدم العالمية".

وأضاف: "هذه خطوة رائعة بالنسبة لي ، ولا أطيق الانتظار للبدء مع سيتي".

وزاد: "أي شخص شاهد هذا الفريق تحت قيادة بيب يعرف كم هم جيدون.. بالنسبة لي، هم الأفضل في العالم، الألقاب التي فازوا بها واضحة للجميع، لكنهم أيضًا أفضل فريق كرة قدم".

وتابع قائلًا: "الانضمام إلى هذا الفريق هو حقًا حلم لأي لاعب كرة قدم، لا يزال لدي الكثير من التعلم والتطوير لأقوم به ، وأنا أعلم أنه تحت إدارة بيب يمكنني أن أصبح لاعباً أفضل ، وهو أمر مثير حقًا بالنسبة لي".

واختتم قائلًا:"خطتي الآن هي الراحة لبضعة أسابيع قبل العودة إلى مانشستر للتحضير للموسم الجديد. أريد مساعدة هذا النادي على البقاء في القمة والفوز بمزيد من الألقاب ".

وكان ماتيو كوفاسيتش قد انتقل إلى صفوف تشيلسي في عام 2019 على سبيل الإعارة من ريال مدريد الإسباني، قبل تفعيل بند الشراء بعقد لمدة 5 سنوات.

ونجح ماتيو كوفاسيتش في التتويج بعدة ألقاب مع تشيلسي، مثل: دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

وشارك ماتيو كوفاسيتش في 221 مباراة مع تشيلسي في مختلف البطولات، سجل خلالهم 6 أهداف، وقدم 15 تمريرة حاسمة، وفاز معهم ببطولات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي ، بالإضافة إلى حصوله على جائزة أفضل لاعب في النادي لموسم 2019/20.

ولعب كوفاسيتش حتى الآن 95 مباراة دولية مع كرواتيا وكان جزءًا أساسيًا من تشكيلة منتخب بلاده التي وصلت إلى نهائي كأس العالم 2018 واحتلت المركز الثالث في بطولة العام الماضي في قطر.

مانشستر سيتى سيتي كوفاسيتش ماتيو كوفاسيتش تشيلسى

الأكثر قراءة

سعر الدولار في التعاملات المسائية اليوم الثلاثاء 27 يونيو 2023

خالد الجندى: "تضرعوا إلى الله فهو على جبل عرفات وبكل مكان"

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

الإفراج عن رجب السويركى مالك سلسلة "التوحيد والنور"

وجبة شهية خلال عيد الأضحى.. طريقة جديدة لعمل الكبدة

دعاء قبل الإفطار في يوم عرفة 2023 وموعد أذان المغرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

طباخ الرئيس.. الذي حاول الانقلاب على روسيا!

محمد رفعت

"محافظون وتجارب " (6) وجيه أباظة

محاسن السنوسي

في ذكري ثورة 30 يونيو.."خالد وحنان" ورابطة ضحايا حكم الإخوان "1"

مؤمن المحمدي

الذكاء الاصطناعي

إبراهيم داود

رواية الفاشل

وائل لطفي

عودة وائل غنيم !

ماجد حبته

العيد فى محمية طبيعية!

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟