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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد الجندى: "تضرعوا إلى الله فهو على جبل عرفات وبكل مكان"

خالد الجندي
خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، فضل يوم عرفة، أن الله سبحانه وتعالى يقول "وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ"، فالمولى عزو وجل ليس موجودًا في عرفات فقط ولكنه موجود مع عباده جميعًا ويقبل توبة التائبين.

وأضاف "الجندي" خلال مداخلة هاتفية من على جبل عرفات لقناة dmc، أنه يجب أن تخلص النية لله وتؤدي ركعتين وتتوجه لله سبحانه وتتضرع إليه بالدعاء بقلوب خالصة وعلينا الثقة في الله ورحمته ومغفرته، مشيرًا إلى أنه يجب التجرد من عقوق الوالدين ومن الذنوب والمعاصي التي تحول بين العبد وربه.

يجب أن نتبرأ إلى الله من عدم التوحيد

وتابع أنه يجب أن نتبرأ إلى الله من عدم التوحيد ومن أهل الفواحش ومن كل ذنب ومعصية ومن كل فاحشة، ومن تتبع مواقع الدعارة والفجور، ومن التدخين والمسكرات.

وأكد أنه يجب أن نحمد الله على الوطن الذي يستحق منا الدعاء والرجاء لأنه نعمة يجب أن ندرك قيمتها، ولا يجب أن ننخدع بتجار الأديان ونلتف حول قياداتنا.

خالد الجندي عرفات الدعاء وتتضرع قلوب خالصة جبل عرفات

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