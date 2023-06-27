أستاذة اقتصاد: إنجازات مصر في ملف الطاقة لا تخطئها عين (فيديو)

قالت الدكتورة وفاء علي، أستاذة الاقتصاد والطاقة، إن الانجازات التي تحققت في ملف الطاقة لا تخطئها عين، مشيرا إلى أن مصر تحولت من دولة مستهلكة إلى دولة مصدرة للطاقة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر حرصت على وضع استراتيجية في ملف الطاقة تعتمد على تأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها وضمان الاستدامة، موضحًة أن مصر ضخت استثمارات كبيرة في ملف الكهرباء، ونجحت مصر في الانتقال من مرحلة الظلام إلى تحقيق فائض في الكهرباء.

ولفتت إلى أن مصر بدأت تفكر على المدى البعيد وليس المدى القريب في ملف الكهرباء، وبدأت مصر تتحول إلى مركز إقليمي للطاقة في المنطقة، متابعة: "لولا جاهزية الدولة المصرية بشبكتها القومية التي أعدتها للعالمية، لما نجحنا في تحقيق أي إنجازات".

وأكدت أن مشروعات الربط الكهربائي تعيد بناء الجغرافيا في الوطني العربي، وتعمل على دفع التكتلات الجيويوسياسية مع الدول العربية، وتعمل علاقتنا بها.