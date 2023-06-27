خبير اقتصادي: صادرات مصر تخطت الـ51 مليار دولار خلال 2022 (فيديو)

قال الخبير الصناعي كريم إسماعيل، إن صادرات مصر قفزت إلى 51.6 مليار دولار عام 2022، ولكي نحقق هذا الرقم، عملت مصر على مسارات كثيرة أهمها الاكتشافات البترولية، موضحًا أن حصيلة الصادرات البترولية وصلت 18 مليار دولار.

وأضاف “إسماعيل” خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مصر صدرت سلع أيضًا مثل الملابس الجاهزة والمنتجات الغذائية والحاصلات الزراعية، متابعا: "العالم كله شاف مصر في أيام كورونا كانت جاهزة وتضررت بشكل أقل من دول كبيرة في هذه الأزمة، وكانت مصر تصدر حاصلاتها الزراعية لعدد كبير من الأسواق حول العالم".

ولفت إلى أن البنية التحتية التي نجحت مصر في بنائها على مدار الـ 10 سنوات الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في نقل المنتجات المصرية للموانئ والمطارات بشكل أسرع، وهذا ساهم بشكل كبير في زيادة صادراتنا.

وأوضح، أن شركات مقاولات عملاقة مصرية بدأت أيضًا في تنفيذ مشروعات ضخمة وكبيرة في عدد من الدول الإفريقية، وهذه الشركات كانت تستورد مواد البناء من مصر، وهذا أيضًا ساهم في زيادة صادرتنا في 2022.