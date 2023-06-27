عيد الأضحى.. "الزراعة" توضح الشروط الشرعية لذبح الأضاحي

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ممثلة في مركز البحوث الزراعية، عن الشروط الواجب الالتزام بها خلال ذبح الأضاحي.

وكشفت في تقرير لها، أنه عند اختيار أضحية العيد يجب الالتزام بعدد 17 شرطا منها أن تكون الأضحية من الأنعام، وتشمل الضأن على ألا تقل عن 6 أشهر، والا يقل عمر الماعز عن سنة، والبقر والجاموس “من عامين”، والإبل “لا تقل عن 5 سنوات”، موضحة إنه يشترط أن تكون أضحية العيد خالية من العيوب التي تخل باللحم، والعيوب التي تؤثر في المنظر العام بالأضحية.

وأضاف أن تكون الأضحية في مظهر حسن، أي لا تكون مكسورة القرن ولا هزيلة أو مريضة، كما يجب ألا تكون مكسورة الأسنان، ولا عوراء أو عمياء، ولا تكون مقطوعة اللسان، ولا تكون جدعاء وهي مقطوعة الأنف، مقطوعة الأذنين أو إحداهما، أو ما قطع من أذنها مقدار كثير وقدر الكثير بالثلث، أو مريضة.

وأوضح أنه يجب مراعاة العمر، مشددة أنه يجب التأكد من عمر الحيوان لأن الزيادة في العمر تؤدى إلى فقد النعومة والطراوة في اللحم خاصة الذكور.

وأشار التقرير إلي أن العمر الملائم لذبح ذكور الأغنام: من 1 – 2 سنة ، وأفضلها عند عمر من 8-12 شهرًا، ويتم ذبح الإناث في عمر 5 سنوات عادة بعد انتهاء عمرها الإنتاجي أو النعاج التي سمنت أكثر من اللازم.

وأوضح أنه يمكن تسنين الأغنام من خلال فحص القواطع من الأسنان، ويتم بفتح الفم وملاحظة حالة القواطع وهى الأربعة أزواج الأمامية من الأسنان في الفك السفلى حيث لا توجد قواطع في الفك العلوى فيكون عمر الحيوان أقل من سنة تكون القواطع متجانسة صغيرة الحجم ليس بينها فواصل؛ لونها يميل للون الأبيض

وقال رئيس قسم بحوث صحة الأغذية، إن العمر يجب أن يتراوح بين 1 إلى 1.5 سنة، عندما يبدأ الحيوان في تغيير الزوج الأول من القواطع فيسقط الزوج اللبني الأوسط أولا ثم يبدأ في التبديل، ونمو القواطع الدائمة مكانها حتى تكتمل عند عمر 1.5 سنة، حيث تتميز بالطول عن الثلاثة أزواج الأخرى

وأوضح أن العمر ما بين 1.5- 2.5 سنة، يحدث تبديل للزوج الثاني من القواطع اللبنية ، وينمو الزوج الدائم بدلا منها عند الوصول لعمر 2.5 سنة يصبح في الفم 4 أسنان طويلة في المنتصف يحيط بها سنتان صغيرتان من كل جانب.