ads
الثلاثاء 27 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

فرمان جديد من بيراميدز للزمالك بسبب سيف جعفر ويوسف نبيه

سيف جعفر
سيف جعفر

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تطورات مهمة، فيما يتعلق بالثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه لاعبي الزمالك في الموسم المقبل.

ووقع الثنائي عقود الانتقال إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولو الزمالك في حل الأمر بشكل ودي خلال الفترة الحالية وإعادة الثنائي من جديد إلى الفريق، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة بيراميدز.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن الأخير رفض نهائيًا فكرة دخول سيف جعفر ويوسف نبيه في أي صفقات تبادلية مع الزمالك حيث كان هذا الخيار مطروحًا بين الناديين وسط رغبة بيراميدز في ضم بعض اللاعبين من الزمالك.

وتابع المصدر:"إذا أراد الزمالك إبرام أي صفقات تبادلية مع بيراميدز فسيكون بعيد عن سيف جعفر ويوسف نبيه الثنائي".

وأشار إلى أن بيراميدز متمسك ببقاء الثنائي وتفعيل التعاقد معهما ولا نية لرحيلهما.

بيراميدز نادي بيراميدز سيف فاروق جعفر يوسف أسامة نبيه الزمالك مسئولو الزمالك

الأكثر قراءة

فرمان جديد من بيراميدز للزمالك بسبب سيف جعفر ويوسف نبيه

قصة قسيس إفريقي.. حوله "حلم" من ريتشموند لـ الحاج إبراهيم

حبس شخصين سرقا شقة شخص فى مصر القديمة 4 أيام

القبض على المتهمين بقتل سائق "توك توك" لسرقته فى الجيزة

تقرير: المنطقة العربية تنتج 40% من احتياجاتها من الحبوب

تهاني عيد الأضحى 2023.. أجمل رسائل وتهنئة للأحبة والأهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

أهلًا يونيو.. شهر الأعياد والدروس والعبر

عبدالوهاب داود

«الفتة» و«الثريد».. أحب الطعام إلى الرسول

وائل لطفي

الطريق إلى 30 يونيو «2»

ماجد حبته

أسبوع ثالث ضد الإرهاب!

حسين دعسة

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

لواء.حمدى البطران

حادث اقتحام الحرم النبوي

د هند جاد

استنساخ ضد الجندر

محمود خليل

«شيخ الجبل» يغادر «القلعة»

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

معهد التخطيط يمنح مسلم هنيدي درجة الماجستير عن رسالته بشأن آليات صنع القرار في مصر وإسرائيل

"4 مخاوف".. كيف يؤثر تمرد "فاجنر" فى روسيا على إسرائيل؟

تتهم واشنطن.. كيف تتعامل إسرائيل مع المصالحة الإقليمية لـ"إيران"؟