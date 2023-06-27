فرمان جديد من بيراميدز للزمالك بسبب سيف جعفر ويوسف نبيه

كشف مصدر داخل نادي بيراميدز عن تطورات مهمة، فيما يتعلق بالثنائي سيف فاروق جعفر ويوسف أسامة نبيه لاعبي الزمالك في الموسم المقبل.

ووقع الثنائي عقود الانتقال إلى بيراميدز في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقدهما مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب مسئولو الزمالك في حل الأمر بشكل ودي خلال الفترة الحالية وإعادة الثنائي من جديد إلى الفريق، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة بيراميدز.

وأكد مصدر داخل بيراميدز أن الأخير رفض نهائيًا فكرة دخول سيف جعفر ويوسف نبيه في أي صفقات تبادلية مع الزمالك حيث كان هذا الخيار مطروحًا بين الناديين وسط رغبة بيراميدز في ضم بعض اللاعبين من الزمالك.

وتابع المصدر:"إذا أراد الزمالك إبرام أي صفقات تبادلية مع بيراميدز فسيكون بعيد عن سيف جعفر ويوسف نبيه الثنائي".

وأشار إلى أن بيراميدز متمسك ببقاء الثنائي وتفعيل التعاقد معهما ولا نية لرحيلهما.