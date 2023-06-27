ضمن "حياة كريمة".. محافظ أسيوط يبحث الموقف التنفيذي لمشروعات الوحدات والمراكز الصحية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الوحدات والمراكز الصحية بالقرى ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين جودتها في هذه القرى والارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030م.



وجرى خلال اللقاء استعراض ومناقشة تقرير دار الهندسة للموقف التنفيذى لمشروعات الوحدات والمراكز الصحية التي يجرى تنفيذها بقرى ومراكز المحافظة المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري وبحث سبل تسريع وتيرة العمل.



ووجه المحافظ ، رؤساء المراكز بالنزول الميداني للمرور على مشروعات الوحدات والمراكز الصحية وإزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ الأعمال بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية والشركات المنفذة للمشروعات والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

ولفت إلى أ،ه يجرى تنفيذ 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه موزعين على 149 قرية بعدد 7 مراكز والتي يجرى إنشائها ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكداً على متابعته المستمرة للمشروعات الجاري تنفيذها سواء من خلال جولاته الميدانية أو لقاءاته واجتماعاته مع المسئولين لمتابعة معدلات الإنجاز والوقوف على آخر الأعمال ونسب التنفيذ بالمشروعات فضلًا عن دعمه الكامل وتسهيل الإجراءات أمام الشركات المنفذة للأعمال وإزالة كافة المعوقات.



وأوضح المحافظ، أن المشروعات الجاري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين بعدد 35 مشروعا بتكلفة 358 مليون جنيه والمجمعات الزراعية 35 مشروع بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة 82 مشروع بتكلفة 266 مليون جنيه والاسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه والكبارى والمشايات 171 مشروع بتكلفة 198 مليون جنيه ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروع بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه.

وتشمل أيضا مياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه والطرق الداخلية 149 مشروعا والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي 149 مشروعا والاتصالات 149 مشروع، وأيضا مشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروعا متنوعا ما بين (أسواق ومواقف ونقاط إطفاء) بتكلفة 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و10 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن.

جانب من الاجتماع

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