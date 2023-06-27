بمناسبة 30 يونيو.. «الداخلية» تضم سلاسل تجارية جديدة لـ«كلنا واحد»

أعلنت وزارة الداخلية انضمام عدد جديد من الشركات والكيانات الصناعية والتجارية الكبرى وعدد من سلاسل المواد الغذائية والمطاعم لفعالية يوم 30/6/2023 التى تطلقها الوزارة ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة "كلنا واحد" لتوفير مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بجودة عالية وبخصومات خاصة.

جاء ذلك احتفالًا بتلك المناسبة ليصبح إجمالى الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن، حيث تزايدت الأعداد لتصل 62 مولا تجارىا و44 سلسلة محل حلويات بإجمالى 349 فرعا- 111 سلسلة مطاعم وكافيهات بإجمالى 824 فرعا– 55 كيانا صناعىا بإجمالى 632 فرعا.. وذلك بإجمالى 1805 فروع.



فى إطار توجيهات القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

واستمراراً لثوابت استراتيجية وزارة الداخلية فى تكريس الدور المجتمعى لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.. وذلك بالتنسيق مع كبرى الشركات والكيانات الصناعية والتجارية وأصحاب السلاسل التجارية الكبرى والمطاعم ومحال الحلويات لتوفير منتجاتها المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.. وبمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو.



وستشهد المراكز التجارية المشاركة فى الفعالية العديد من المظاهر الاحتفالية للإعلان عن المبادرة والمشاركة فى الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو، هذا إلى جانب إستمرار فعاليات المرحلة الـ23 من مبادرة (كلنا واحد) والتى سبق إطلاقها لمدة شهرين إضافياً بالتنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وبالتنسيق مع كبرى السلاسل التجارية بجميع أنحاء الجمهورية.

وتمت زيادة عدد فروع السلاسل بها لتصل إلى 1368 فرعا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 1026 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات لمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية حتى نهاية العام، وذلك من خلال الأماكن الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية على شبكة الإنترنت.